Как быстро избавиться от плесени в стиральной машинке: простой способ

Неприятный запах от только что выстиранного белья – первый признак появления в машинке плесени. Однако часто грибковые споры могут размножаться без явных симптомов. Плесня является причиной ряда заболеваний – от аллергических реакций до болезней дыхательных путей.

Действовать нужно как можно быстрее. Эксперты рассказали, как устранить стойкую плесень всего за 20 минут.

Как удалить плесень

Плесень может появиться между уплотнителем стиральной машины, в контейнерах для порошка, в фильтрах и даже в барабане. Основная причина – накопление влаги. Грибок в узких пространствах часто трудно не то чтобы очистить, но и заметить.

Пригодятся два эффективных компонента: белый уксус и жидкость для мытья посуды. Исследования показали, что уксус обладает свойствами уничтожать более 80% плесени и предотвращать ее возвращение. Если вы не хотите использовать химические очистители, весьма вредные для здоровья, попробуйте натуральный лайфхак. Доступные ингредиенты будут оптимальным решением для достижения стерильных и сияющих поверхностей.

Для сложных загрязнений лучше использовать уксус вместе с пищевой содой. Смешайте соду и уксус до пастообразного состояния, положите смесь в барабан или уплотнитель и тщательно вымойте загрязненные места. Чтобы избавиться от неприятных запахов добавьте немного ароматизированного дезинфицирующего средства. Тщательно очищать стиральную машину следует, по крайней мере, раз в месяц.

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