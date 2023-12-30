Как быстро и без проблем содрать старые обои: простой способ

Большинство хозяев пытаются самостоятельно подготовить квартиру к ремонту, поэтому сдирают старые обои без предварительной подготовки. На первый взгляд, это простая задача, которая не отнимет много усилий и времени, но неосторожные действия могут привести к порче поверхности.

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OBOZ.UA нашел действенный способ, который поможет быстро справиться с этим. Стены в комнате будут как новые, без кусков старых обоев.

Для начала необходимо подготовить квартиру к ремонту. Отодвиньте всю мебель, выключите электросеть, чтобы избежать опасности поражением электрическим током. Накройте розетки и выключатели пленкой или скотчем. Застелите пол старым одеялом или пленкой.

Затем вам понадобится специальное средство для снятия обоев и побелки. Это концентрат, который поможет быстро справиться с поставленной задачей. Внимательно прочтите инструкцию и разведите средство согласно пропорциям.

Сделайте небольшие надрезы канцелярским ножом на обоях, особенно в углах. Затем смочите губку в подготовленном растворе и протрите необходимую поверхность. Благодаря надрезам средство попадет на стены и вы сможете быстро отодрать обои.

Если вы не хотите использовать средство из магазина, то можете сделать раствор самостоятельно. Для этого смешайте уксус с водой в соотношении 1:3. Протрите стены, подождите час и можете приступать к удалению обоев. Используйте канцелярский нож, чтобы облегчить работу.

После удаления основной части материала протрите стены наждачной бумагой, чтобы удалить остатки обоев. Нанесите грунтовку и подготовьте стены к следующему этапу.

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