Как без проблем заснуть в жару: лайфхаки, которые сделают ваш сон идеальным

Бессонницу могут спровоцировать множество факторов: от постоянного стресса до хронических болезней. Летом к причинам прибавляется еще и чувство физического дискомфорта из-за жары.

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OBOZREVATEL подобрал эффективные лайфхаки, которые помогут уснуть в условиях летнего удушья. В первую очередь важно выбрать правильный материал постельного белья.

Синтетика или хлопок

Летом следует выбирать постельное белье из легких натуральных тканей. Сатин, полиэстер и шелк лучше оставить на зиму. Укрывайтесь тканью, которая может пропускать воздух – идеально подойдет хлопок.

Простынь в морозильнике

Интересный, хоть и недолговременный лайфхак: попробуйте положить простыню, на которой собираетесь спать, в морозилку на 15-20 минут. Приятной прохлады должно хватить как раз чтобы комфортно уснуть.

Грелка с ледяной водой

Грелку можно использовать в качестве ледяной подушки: наполните ее водой и положите в холодильник, а перед сном возьмите с собой в постель.

Вентилятор и лед

Вентилятор следует поставить перед окном и настроить так, чтобы лопасти двигались против часовой стрелки. Можно наполнить льдом небольшую емкость, поставить ее напротив вентилятора. Однако в таком случае не включайте прибор на полную мощность – лучше сделайте легкий прохладный ветерок.

Египетский метод

Слегка смочите холодной водой простыню (она должна быть влажной, а не полностью мокрой) и используйте ее как покрывало. Матрац следует заранее накрыть сухими полотенцами или дополнительной простыней, чтобы он не намок.

Одежда для сна

Выбирайте пижамы из хлопка. Дышащая ткань не позволит поту оставаться на теле и вы не будете испытывать дискомфорт.

Охлаждающие компрессы

Если от жары и удушья у вас ноет голова – положите на лоб холодный компресс и попытайтесь с ним заснуть.

Вода перед сном

Ночью вы, вероятно, будете потеть, поэтому утром организм может быть сильно обезвожен. Как следствие – чувство усталости, головная боль и головокружение. Выпейте перед сном немного прохладной воды, чтобы восстановить баланс.

Душ

Обязательно принимайте перед сном прохладный душ. Таким образом, вы не только смоете пот, но и почувствуете приятное расслабление, которое поможет быстро заснуть. Возле кровати можно поставить таз с холодной водой, чтобы посреди душной ночи иметь возможность охладиться.

Сон на полу

Попытайтесь расположить спальное место как можно ниже к полу – так борьба с жарой будет более эффективной, ведь теплый воздух собирается наверху.

Правила питания

Замените мясные блюда легкими и питательными. Летом старайтесь есть больше овощей и фруктов.

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