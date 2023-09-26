Как без проблем убрать пятно от кофе: полезные советы и что нельзя делать ни в коем случае

Кофе – это любимый напиток большинства людей, которые не могут начать день без утреннего ритуала. Но спешка или одно неосторожное движение может оставить пятна от кофе на ковре или на одежде.

В таком случае нужно быстро действовать, чтобы напиток не впитался в ткань. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Сразу после пролития кофе, нужно салфетками или чистой тряпкой вымочить всю жидкость, прежде чем она успеет засохнуть. Повторяйте этот процесс снова и снова, чтобы впитать как можно больше влаги.

Затем наберите 500-600 мл воды и добавьте чайную ложку порошка, тщательно размешайте и нанесите раствор на необходимый участок. Оставьте так на несколько минут и протрите тряпкой. Повторяйте это действие несколько раз, пока не вычистите пятна от кофе.

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Промойте тряпку и снова протрите ткань, чтобы удалить остатки моющего средства.

Устаревшее и устойчивое пятно можно вывести перекисью водорода. Если пятно на ковре, нанесите раствор на загрязненный участок и оставьте так на 8-10 часов. Затем протрите все влажной тряпкой. Если пятно на одежде, следует проверить действие раствора на незаметном участке, чтобы не испортить ткань.

Не стоит использовать при чистке горячую воду, так как повышение температуры только усложняет процесс удаления пятен. Теплая или даже прохладная вода в сочетании с моющими средствами хорошо справятся с проблемой.

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