Избавьте свою одежду от клещей с помощью простого способа стирки

Весна – период тепла, пикников и клещей. Прекрасная погода дает больше возможностей побыть на природе, однако следует быть осмотрительными, ведь укусы клещей могут иметь серьезные и опасные последствия.

Важно помнить о мерах безопасности не только по защите кожи. Клещи могут прятаться на одежде, поэтому следует сразу проверять все вещи и своевременно их стирать. Эксперты рассказали, как очистить одежду от клещей с помощью простого способа стирки.

Существует длинный список болезней, которые могут угрожать вашему здоровью после укусов клещей, включая синдром альфа-гал (AGS), болезнь Лайма и анаплазмоз. Важно принимать меры предосторожности до и после пребывания на улице, чтобы защитить себя и свою семью.

Исследование, опубликованное в Ticks and Tick-borne Diseases, показало, что есть эффективный способ стирки, который поможет уничтожить клещей на одежде. Поместите вещи в стиральную машину сразу после пребывания на участках, где потенциально могут водиться клещи.

Не кладите вещи в бельевую корзину, на кровать, на пол или в любом другом месте, где клещи могут распространяться по всему жилому пространству.

Согласно советам Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) США, одежду, на которой могут быть клещи, нужно постирать при высокой температуре в стиральной машинке. Холодный и теплый режим стирки не уничтожает клещей. Температура воды должна быть не менее 55 градусов по Цельсию, чтобы стирка была эффективной. Далее следует поместить одежду в сушильную машину как минимум на 10 минут.

Есть определенные среды, где возможность получить укус клеща растет в разы: это травянистые места с огромным количеством кустов. Клещи также любят собираться в садах, лесистых местностях и даже на животных. Ваш домашний любимец может занести клещей в дом, поэтому важно проводить регулярные проверки после прогулок.

Специалисты советуют перед выездом на природу сбрызнуть одежду и обувь 0,5% перметриновым спреем. Кроме того, можно использовать репелленты от насекомых. После возвращения домой нужно как можно быстрее принять душ и осмотреть свое тело на наличие клещей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где живут клещи и что нужно знать, чтобы избежать укуса.

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