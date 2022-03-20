Из Сумского спецдетдома эвакуировали 71 малыша, дети в безопасности, – глава ОВА

Из Сум успешно эвакуировали 71 маленького воспитанника местного специализированного детского дома. Малышей прятали в бомбоубежищах почти две недели.

Ныне с детьми все хорошо и они находятся в безопасности. Об этом сообщил глава Сумской ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"С первой возможностью эвакуации гуманитарным коридором мы вывезли деток специализированного дома ребенка из зоны боевых действий. Это дети, у которых нет родителей (по разным причинам) и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей", – подчеркнул он.

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Чиновник добавил, что в общем был эвакуирован 71 ребенок. Те, кто смог их приютить в безопасном месте в другой стране, слава Богу, нашлись быстро. При этом на ночь малышей оставили под наблюдением специалистов Института сердца, гендиректором которого является легендарный украинский хирург Борис Тодуров.

"Я благодарен от всего сердца за заботливый прием наших малышей. Спасибо всем за то, что это стало возможным: безопасный вывоз, лечение и убежище подальше от войны. Мы победим орков и вернем детей на родную Сумщину!" – подчеркнул Живицкий.

Он также опубликовал видеокомментарий Бориса Тодурова. Тот отметил, что в Институте сердца приютили детей, большинство которых имеют врожденные пороки. По словам врача, малышей перевозили на четырех автомобилях экстренной скорой помощи, дорога была крайне сложная.

"Удалось уговорить организаторов транспортировки оставить этих детей у нас. Потому что больше суток ехать, могло что-то в пути произойти. А таких малышей долго перевозить очень опасно, к тому же без поддержки специалистов", – отметил врач.

Тодуров показал, что у каждого ребенка на руке прикреплена информация о нем: кроме имени, там указаны названия смесей, которыми следует кормить малыша, или наименование необходимых лекарств.

"Все детки особенные. Думаю, такой путь они бы не пережили. Поэтому очень правильным было решение оставить их у нас. Здесь они в безопасности, ухоженные и со специфическим лечением, которое им необходимо", – заверил медик, добавив, что после такой паузы детей повезут дальше, но в сопровождении специалистов из Института сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, с 24 февраля, оккупанты убили уже 112 маленьких украинцев. Еще более 140 детей получили ранения.

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