Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений: в NASA объяснили причину

Ученые института космических исследований имени Годдарда NASA заявили, что июль 2023 года оказался самым жарким месяцем в истории наблюдений на Земле, начиная с 1880 года и по сей день. В общем, за последние пять лет июли становились все более жаркими.

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Об этом сообщается в пресс-релизе NASA. Ученые предполагают, что в следующем году глобальная температура снова установит новый рекорд.

Сообщается, что летом 2023 года был зафиксирован температурный прирост на 0,24°C по сравнению с любым предыдущим июлем, отмеченным в данных NASA, и на 1,18°C по сравнению со средним значением июля между 1951 и 1980 годами. Особенно высокая температура была зафиксирована в некоторых регионах Южной и Северной Америки, Северной Африки и Антарктическом полуострове, где температура повысилась почти на 4°C от среднего значения.

"Данные NASA подтверждают то, что буквально почувствовали миллиарды людей во всем мире: температура в июле 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наши общины и планету, это единственное, что мы имеем", – сказал руководитель NASA Билл Нельсон.

Июль 2023 года, во время которого был установлен рекорд, продолжает долгосрочную тенденцию потепления климата, обусловленную человеческой деятельностью, преимущественно выбросами парниковых газов, что стало очевидным явлением за последние четыре десятилетия. Согласно данным NASA, пять самых жарких июлей, начиная с 1880 года, были зафиксированы именно в последние пять лет.

Ранее сообщалось, что телескоп NASA увидел самую древнюю из галактик, свет которой летел к нам 13,4 млрд лет. JWST увидел ее именно такой, как она появилась всего через 390 миллионов лет после Большого взрыва.

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