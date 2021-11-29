Друзі, знаєте якими були результати перепису в українських губерніях Російської імперії? Найбільш українською з них виявилася… ні, не Волинська, а Полтавська губернія. Там українську назвали рідною, а значить визнали себе українцями аж 93 відсотки населення. Так, Полтавщина сто з гаком років тому була тотально українською, не дарма ж Котляревський, а з ним і сучасна українська література народилася саме там.

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Ну другому місці за відсотком українців тоді стояла губернія Подільська із результатом 81 відсоток українців, і це більш-менш корелюється з нашим часом. А от на третьому… ні не вгадаєте. Бо на третьому, лише на один відсоток відстаючи від Поділля, знаходилася губернія Харківська. Саме так, 80 відсотків населення там визнали себе українцями!

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