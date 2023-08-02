История печально известного борделя нацистов 'Салон Китти': как лидеры Рейха использовали секс-работниц в своих целях

Бордели нацисты устраивали повсюду – даже в концлагере Аушвиц. Хотя официально развратный образ жизни в Германии не одобрялся, ведь Гитлер в "Майн кампф" назвал секс-работников "позором для человечества". На практике же ситуация оказалась несколько иной, а предприимчивые нацисты быстро поняли, что бордели можно использовать в своих целях.

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Самым известным борделем нацистов был "Салон Китти". Об истории печально известного заведения рассказало издание New York Post.

История Китти Шмидт

Немецкая экономика пришла в упадок после поражения в Первой мировой войне. Галопирующая инфляция в бурных двадцатых способствовала распространению не слишком легальных видов бизнеса. Публичные дома, драг-шоу и порнография были повсюду, и многие бывшие честные граждане были вынуждены заниматься секс-торговлей, чтобы просто выжить.

Однако развратный образ жизни закончился в 1932 году, когда нацистская партия Адольфа Гитлера пришла к власти. Разврат противоречил официальной позиции партии в отношении женщин, ведь единственной целью немок было "рождение и воспитание арийских младенцев", поэтому жить они должны были "как моногамные, верные жены".

В 1939 году Китти Шмидт была владелицей одного из последних борделей в Берлине, которому разрешили законно работать.

Однажды руководство нацистской партии предложило Китти превратить свой бизнес в шпионский центр для электронной прослушки своих высокопоставленных клиентов. Китти Шмидт отказалась.

Понимая, в каких условиях она очутилась, Китти решила бежать из Германии. План провалился – при попытке побега из Третьего рейха Китти попала в плен возле голландской границы. Ее отвезли обратно в берлинскую тюрьму, где ее морили голодом и избивали. После этого фрау Шмидт изменила свое мнение и согласилась сотрудничать.

"Салон Китти"

Группенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, имевший прозвище "палач Гитлера", предложил превратить Salon Kitty в пункт прослушивания. Приспешники Гейдриха переоборудовали обычный бордель в заведение со скрытыми камерами и микрофонами по всему дому.

Гейдрих был уверен, что "сытые посетители смогут раскрыть полезную информацию во время откровенного разговора после интима". Нацисты завербовали всех работников Салона Китти: от официанток до горничных.

Историки говорят, что бордель посещали высокопоставленные чиновники, в том числе министр иностранных дел Италии (и зять Муссолини), граф Джан Галеаццо Чиано, нацистский генерал Фридрих "Фриц" Фромм, Ганс фон Чаммер унд Остен, глава нацистской государственной спортивной организации.

За годы работы Salon Kitty во время Второй мировой войны было накоплено и отправлено в штаб-квартиру гестапо около 80 000 дисков аудио и видео. Однако записи так и не удалось найти после войны, так что частные разговоры остались еще одной исторической тайной.

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