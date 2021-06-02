Историки показали фото украинки, ставшей первой женщиной-офицером в мире

В сети опубликовали раритетное фото украинки, которая стала первой в мировой истории женщиной-офицером. Речь идет о Елене Степанив – командире женской четы Украинских Сечевых Стрельцов.

Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. На ней военная в полный рост позирует в форме и с саблей в руках.

"Елена Степанив, первая в мире женщина-офицер. 29 мая 1915 года во время боя УСС под Лисовичами на Болеховщине попала в российский плен", – отметили авторы сообщения.

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Заметим, что Степанив за свою деятельность и причастность к Украинской Галицкой Армии стала узницей советских лагерей. После освобождения из них женщина получила славу известной исследовательницы истории, географии, а также общественного деятеля. Сын выдающейся украинки Ярослав Дашкевич пошел по стопам матери и также стал известным историком.

Умерла женщина-воин 11 июля 1963 года в возрасте 70 лет. Она похоронена на Лычаковском кладбище во Львове.

В комментариях под фотографией один из пользователей микроблога напомнил знаковую цитату Степанив, полную патриотизма: "Величаете меня героиней, и поэтому неловко мне. Не совершила я до сих пор ничего геройского. Я исполняю только обязанность свою... Я из любви к Украине взяла крис и пошла в поле физической силой бить врага. Вот и все".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивные фото и портреты сестер и братьев проводника ОУН Степана Бандеры, а также рассказали об их трагических судьбах и смерти.