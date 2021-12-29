Еще Комплексной государственной программой о поддержке, социальной адаптации и реинтеграции граждан Украины, переселившихся с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие регионы Украины, утвержденной Кабмином в 2015 году предусматривалось, что содействие самоорганизации переселенных граждан, создание условий для активизации социальных связей, доверия и желания работать для улучшения своей жизни должно было обеспечиваться, в том числе, путем привлечения внутренне перемещенных лиц в местное самоуправление в громадах; поощрение создания органов самоорганизации населения и вовлечение их в жизнь местных громад.

Также, в Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года, одобренной Кабмином в 2017 году отмечалась необходимость поддержки принимающих территориальных громад в процессе интеграции внутренне перемещенных лиц.

Наибольшим препятствием к вовлечению внутренне перемещенных лиц в жизнь территориальных громад, как в 2015-2017 годах, так и сейчас, является отсутствие собственного жилья, проблема получения социальных услуг и проблема трудоустройства.

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Предполагалось, что удовлетворение указанных потребностей внутренне перемещенных лиц будет способствовать снижению уровня социального напряжения и интеграции.

Одним из способов достижения этой цели была разработка консультативных механизмов с целью привлечения внутренне перемещенных лиц к процессу принятия решений местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, налаживания диалога между ними и внутренне перемещенными лицами.

Но разработать и внедрить указанные консультативные механизмы до 2021 года решились только в городе Харькове, Краматорске, Луганске и Запорожье.

То есть в городе и области, где сконцентрировано большинство внутренне перемещенных лиц, которые являются одной из наиболее социально ответственных категорий граждан так и не были созданы соответствующие органы и механизмы, несмотря на требование об их создании в программных документах правительства.

28 ноября 2021 года Кабмином одобрена очередная Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения среднесрочных решений относительно внутреннего перемещения до 2024 года, одной из стратегических целей которой, снова определено создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных громадах.

16 декабря 2021 года для внутренне перемещенных лиц, проживающих в городе Киеве, действительно появился шанс на интеграцию в территориальную громаду города Киева, поскольку в этот день депутатами Киевского городского совета единогласно был создан консультационно-совещательный орган по вопросам представительства интересов внутренне перемещенных лиц при Киевском городском совете, проект которого, кстати, был разработан и зарегистрирован еще до утверждения Стратегии.

Целями и задачами Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц, среди прочего, станут осуществление анализа эффективности осуществления Киевским городским советом и Киевской городской государственной администрацией полномочий в сфере обеспечения и защиты прав ВПЛ; участие в разработке проектов городских программ, других нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения и защиты прав ВПО.

Диалог с ВПЛ, мониторинг соблюдения и защита их прав – все это должно было осуществляться органами местного самоуправления на протяжении всех лет войны на Донбассе, однако у каждой территориальной громады свои проблемы, дополнительная работа им не нужна и не интересна.

И только в 2021 году вследствие плодотворного сотрудничества участников общественной инициативы "Донбас-Донбасс" с депутатом Киевского городского совета Алой Шлапак наконец было принято историческое для переселенцев решение о создании Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц в городе Киеве.

Аналогичный процесс запущен и в Киевском областном совете при поддержке депутата Сергея Левченко, который также поддержал участников общественной инициативы "Донбас-Донбасс" в стремлении к самоорганизации и инициировал создание Координационного совета по вопросам внутренне перемещенных лиц при Киевском областном совете, проект решения о создании которого 16 декабря 2021 года уже был поддержан Комиссией по вопросам бюджета и финансов. То есть в скором времени внутренне перемещенные лица, проживающие на территории Киевской области, также обретут представительский орган в областном совете, что, безусловно, поможет оперативно определять и решать возникающие проблемы, а также содействовать интеграции в территориальные громады, как это и предусмотрено правительственными программными документами еще с 2015 года.