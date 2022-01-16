Использованная секс-игрушка в благотворительном магазине спровоцировала скандал в сети

Выставленный на продажу в одном из благотворительных магазинов интимный товар в британском Ноттингеме возмутил пользователей соцсетей. Тот предлагался со скидкой, однако на нем красовалась наклейка "бывший в употреблении".

Как рассказал Мirror, необычное предложение на витрине магазина заметила 30-летняя Элли Харди, которая проходила мимо и внимание ее привлекли яркие туфли за стеклом. Рядом с ними стоял вибратор в коробке , на упаковке которого было написано "бывший в употреблении".

Харди рассказала, что испытала шок, так как не думала, что такие интимные вещи, которые уже были использованы кем-то, могут продаваться, тем более в благотворительном магазине.

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Она рассказала, что секс-игрушка стоила 8,99 фунтов (почти 343 грн), хотя новый стоит почти 20 фунтов (почти 765 грн). Женщина рассказала, что вибратор, судя по характеристикам на сайте производителя, может похвастаться "тремя скоростями для захватывающих вариаций вибрации" и оценен в 4,5 звезды из 5.

Харди поделилась фотографией своей "находки" и написала: "Мы ехали в город, чтобы купить подарки, когда я заметила этот товар на нижней полке окна благотворительного магазина. Я присмотрелась и не поверила, что такая вещь могла быть выставлена в витрине магазина".

В комментариях к посту Харди пользователи соцсети разделили возмущение женщины и сошлись на том, что такие интимные предметы бывшие в употреблении продавать не стоит. Так как это "не гигиенично и странно".

Издание отметило, что в самом магазине отреагировали на возмущение в соцсетях. Там сказали, что товар попал туда по ошибке и, скорее всего, стал чей-то шуткой. Чей же – в магазине так и не смогли дать ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, личный охранник принцессы Дианы рассказал о ее странном талисмане, который она возила с собой по миру – вибраторе.