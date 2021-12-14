Екоторбинки, про які так довго говорили розумні люди – нарешті з'явились і у інших.

Вітаю і продовжую ділитися своїми екопорадами зі свого ж життя.

Знаю, що у нас до більшості міст і сіл не доходять активісти з ідеями і оргінізацією сортування сміття.

Коли мене запитують, як так сталося, що я почала думати про сортування, я не маю відповіді, бо просто я весь час бачила світ навколо себе, а не лише себе.

Ніколи не мислила категоріями "после меня – хоть потоп"

Я з жахом дивилась на гори сміття на околицях різних міст країни, замислювалась куди це все потрапляє і що потім з водою і землею, звідки алергійні, легеневі захворювання і їх шалений зріст?

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І постійно думала, що я – крапля в океані, можу зробити?

Сьогодні напишу про пластикову пляшку.

Я здаю її на переробку, але більшість українців викидає її і вона розкладається на смітниках.

Екоподарунки для мене найцінніші – цю зелену пляшку подарував мені Син. І я завжди з нею, чи вона зі мною.

На зйомках мене підколюють

"Ооо, знов ти без пляшки не працюєш!"

"Ну що, літр водяри вже є?"

А коли я в одному райдері написала лише 2 пункти –

"1. Машина

2. Зелена пляшечка. Лєночка асистент про акторах про неї знає"

То продюсер одразу запитала у Лєночкі: "А що це за зелена пляшка у Зюбіної, що там щодня має бути?

- Вода – відповіла Лєнуся – вона п'є воду з цієї зеленої пляшки.

Таким чином я і про здоров'я планети і про своє турбуюсь. Вода необхідна нашому огранізму. Порахуйте родину з трьох людей і скільки пляшок вони викидають, якщо на день купується від

1 до 3 пляшок води або солодких напоїв на людину. Рахуємо викинуті пляшки.

День 3 -9

Тиждень 21 - 63

Місяць 90 - 270!

і це лише тиждень.

Використовувати свою пляшечку одну й ту ж щодня, може дозволити собі кожен! Незалежно від місця проживання і статків.

А ще, перед тим, як викинути пластикову пляшку, треба її зменшити в об'ємі, пом'яти й стиснути, це дуже просто – уявіть собі якось свого шефа чи недруга і з усієї сили перекрутіть його. І ваш негатив пішов і в смітнику місце звільнилося.