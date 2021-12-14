Использование одной и той же бутылки ежедневно спасает мир. Попробуйте!
Екоторбинки, про які так довго говорили розумні люди – нарешті з'явились і у інших.
Вітаю і продовжую ділитися своїми екопорадами зі свого ж життя.
Знаю, що у нас до більшості міст і сіл не доходять активісти з ідеями і оргінізацією сортування сміття.
Коли мене запитують, як так сталося, що я почала думати про сортування, я не маю відповіді, бо просто я весь час бачила світ навколо себе, а не лише себе.
Ніколи не мислила категоріями "после меня – хоть потоп"
Я з жахом дивилась на гори сміття на околицях різних міст країни, замислювалась куди це все потрапляє і що потім з водою і землею, звідки алергійні, легеневі захворювання і їх шалений зріст?
І постійно думала, що я – крапля в океані, можу зробити?
Сьогодні напишу про пластикову пляшку.
Я здаю її на переробку, але більшість українців викидає її і вона розкладається на смітниках.
Екоподарунки для мене найцінніші – цю зелену пляшку подарував мені Син. І я завжди з нею, чи вона зі мною.
На зйомках мене підколюють
"Ооо, знов ти без пляшки не працюєш!"
"Ну що, літр водяри вже є?"
А коли я в одному райдері написала лише 2 пункти –
"1. Машина
2. Зелена пляшечка. Лєночка асистент про акторах про неї знає"
То продюсер одразу запитала у Лєночкі: "А що це за зелена пляшка у Зюбіної, що там щодня має бути?
- Вода – відповіла Лєнуся – вона п'є воду з цієї зеленої пляшки.
Таким чином я і про здоров'я планети і про своє турбуюсь. Вода необхідна нашому огранізму. Порахуйте родину з трьох людей і скільки пляшок вони викидають, якщо на день купується від
1 до 3 пляшок води або солодких напоїв на людину. Рахуємо викинуті пляшки.
День 3 -9
Тиждень 21 - 63
Місяць 90 - 270!
і це лише тиждень.
Використовувати свою пляшечку одну й ту ж щодня, може дозволити собі кожен! Незалежно від місця проживання і статків.
А ще, перед тим, як викинути пластикову пляшку, треба її зменшити в об'ємі, пом'яти й стиснути, це дуже просто – уявіть собі якось свого шефа чи недруга і з усієї сили перекрутіть його. І ваш негатив пішов і в смітнику місце звільнилося.
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