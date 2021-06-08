Ирландия открыла посольство в Киеве: какие возможности получат украинцы

Дипломатическое посольство Ирландии начало свою работу в Украине во вторник, 8 июня. Своего помещения у ведомства пока в Киеве нет, оно разместилось в здании Представительства Евросоюза на ул. Владимирской.

Об этом в комментарии изданию "Громадское" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Олег Николенко. Он подчеркнул, что, в связи с этим фактом, в МИД ожидают упрощения процедуры оформления виз для украинцев, которые хотят посетить Ирландию с туристической целью.

Прежде дипломатические отношения Украины и Ирландии поддерживались ирландским послом в Праге и на уровне почетных консульств. Открытие собственного посольства в Киеве стало крупным шагом по направлению к их усовершенствованию.

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"Это событие позволит оживить политический диалог, двустороннюю торговлю и контакты между гражданами наших государств", – обозначил Николенко после встречи с послом Ирландии Терезой Гили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главе туристического управления Ирландии Майклу Коули курорт в Италии стоил поста. Причиной стали не ущемленные амбиции отечественных конкурентов, а вспышка коронавируса COVID-19 в Европе.