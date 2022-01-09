Вскрыть Блиновскую, без хейта и оскорблений, профессионально и безжалостно - лучшая работа Ксении Собчак.

Отличный навык, после сотни интервью не реагировать на эмоциональные всплески неуравновешенной психотерапевтки продающей марафоны желаний.

Очень точная, ювелирная работа профессионального интервьюера дала полную картину того, что если ты монетизируешь борьбу с чужими слабостями, нужно вначале победить свои.

Если сама не можешь быть в ресурсе, потоке, моменте и прочей чепухе, то как ты же можешь дорого продавать эти решения доверчивым дамам?

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А Собчак - крутая, конечно, найти персонажа, который будет раздражать в кадре больше чем она, вывернуть его наизнанку, получить миллионные охваты и стать самым цитируемым интервью в сетях на пару недель- отличная работа!

За мадам Блиновскую беспокоится не стоит, такое поведение её целевая аудитория воспримет отлично, она тоже выиграет, продажи только увеличатся, она сделала правильный маркетинговый ход, в бизнесовом плане - отличное промо.

Не уверен, но ждём курс от Ксении Анатольевны:

Антимомент, антиресурс и антипоток, дорого, спросить Ксению.

Я куплю такой курс, а вы?