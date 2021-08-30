Вакцинувався

Чим?

Астразенека корейська.

Як пройшло?

Все нормально. Після першої дози штормило два дні. Але це нормально, і я був морально готовий до цього. Температура 37,5-38 протягом трьох днів.

Далі все чудово.

Після другої дози - взагалі жодних побічних ефектів не мав. Хоча лікар застерігав. Хіба трохи руку крутило, але це можна терпіти.

Для чого?

Ну, що за тупе питання?)

Моя думка?

У цьому питанні - я категоричний.

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Оці всі розмови про "особисту свободу" і тому подібне бла-бла – повна херня. "Загальне благо" - апріорі стоїть вище індивідуальної свободи кожного. А кінцева мета вакцинації – колективний імунітет. І не важливо, що тобі колють (яку з вакцин, маю на увазі). Важливо, що твій організм буде готовий боротися із хворобою, як мільйони інших організмів поруч з ним. Саме так формується колективний імунітет.

Демократія - це добре (хоча не впевнений у цьому). Проте до тих пір, поки твоя особиста свобода не ставить під загрозу свободи інших людей. Ти можеш буди здоровим лосьом, але навколо тебе люди із слабшим імунітетом, банально із старішим організмом.

Отож, громадянин, май повагу до свого оточення. Спробуй думати не лише про себе.

Що робити?

Вакцинуватися. Як інакше? Ми любимо критикувати владу і разом з нею всіх і вся. Але на сьогодні влада створили всі можливі умови, щоб ти комфортно зайшов і отримав свою дозу вакцини. Центри працюють, вакцина є. Цим варто скористатися.

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