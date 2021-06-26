Илон Маск живет в "миниатюрном" доме дешевле Tesla Model S. Фото

Генеральный директор Tesla Илон Маск, который продал большую часть своего имущества, поселился в минидомике 6х6 метров на территории еще одной своей компании SpaceX. Он стоит около $50 тысяч, что дешевле электрокара Tesla Model S ($70 тысяч в Штатах).

Дом расположен в общине Бока-Чика, что в округе Камерон штата Техас (США). Об этом миллиардер упомянул ранее в своем Twitter, а портал Autoevolution показал, как примерно выглядит его жилье (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мой основной дом – это тот, что за $50 тыс. в Бока-Чика, который я арендую у SpaceX. Хотя это довольно круто. Единственный дом, которым владею, – здание для мероприятий в районе залива. Если бы я продал и его, от него было бы меньше пользы, если бы его не купила большая семья. Но это может случиться когда-нибудь", – написал Маск.

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Журналисты выяснили, что крошечный "дешевый" дом в Техасе, который якобы не принадлежит миллиардеру, представляет собой сборный буксируемый вагончик от компании Boxabl. Он называется Casita – самая дешевая модель, и единственная, доступная для предварительного заказа на момент публикации.

Оказалось, что производитель намекнул на знаменитого владельца еще в ноябре 2020 года, когда в компании объявили, что доставили конструкцию в Бока-Чика для тогда еще таинственного клиента из списка первоклассных.

Casita – самодельный дом размером 6x6 метров из бетонных панелей, стали и пенополистирола, который можно перевозить или буксировать. Его сооружение занимает от одного часа до дня, в зависимости от комплектации, которую хочет владелец.

Дом можно сделать под автономное проживание или подключить к коммунальным сетям, что уже может повлечь за собой различные дополнительные расходы.

По информации разработчиков, Casita действительно стоит от $50 тыс. и рассчитан на "всю жизнь". Стены, пол и крыша в нем сделаны из структурно-ламинированных панелей, которые обладают более высокой изоляцией и долговечностью.

При этом минидом огнестойкий, устойчив к ураганам и штормам, наводнениям и на 90% рассчитан под снег. Он дешев в обслуживании и может быть еще дешевле с помощью солнечных, резервных батарей и умных технологий.

Изнутри домик Маска, который обычно подходит для небольшой семьи, похож на однокомнатную квартиру – это квадратное пространство, разделенное на четыре жилые зоны. Обычно в Casita от Boxabl есть главная спальня, кухонная зона, ванная комната и гостиная с обеденной зоной. Дом-коробка имеет хорошо оборудованное пространство и всю необходимую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск, который являлся одним из самых богатых людей в мире, решил продать все свое имущество. По его словам, так у него будет больше капитала, чтобы финансировать будущий город на Марсе.