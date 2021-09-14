iHerb – 25 лет. Рассказываем, как американские витамины стали доступнее и как их заказать

Известному американскому онлайн-магазину эко-товаров iHerb в сентябре 2021 года исполняется 25 лет. За это время компании удалось занять первые позиции на рынке и сотрудничать с более чем 150 странами мира. Сейчас на сайте в один клик можно заказать не только витамины и БАДы, но и косметику, натуральные продукты и товары для животных.

В чем уникальность iHerb и как ему удается сделать жизнь миллионов покупателей по всему миру проще, качественнее, а главное здоровее, читайте в материале OBOZREVATEL.

21 век – время натуральности, экологичности и органичности. Популярным давно стал отказ от ГМО, глютена, молока и тестирования косметики на животных. iHerb – это место, где можно заказать все, что так или иначе касается здоровья. Это витамины и биодобавки, натуральная косметика и аксессуары для красоты, средства ежедневной гигиены, органические продукты питания, бакалея, товары и питание для спорта, бытовые товары и товары для животных.

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Главные бестселлеры сайта – это витамины и различные биологически активные добавки. Рыбий жир, Омега-3, мультвитамины, биотин, спирулина – все это и многое другое отличает, как правило, хороший состав и заметный эффект применения. Для чего нам это нужно? Существует мнение, что потребность организма в витаминах можно заполнить правильным питанием. Однако, все не так просто. На самом же деле улучшить самочувствие и продлить жизнь помогает и уход за собой – помимо питания, спорта и режима, нам необходим набор мультивитаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет, улучшают состояние волос, кожи, мышц и костей, внутренних органов, а также уменьшают риск хронических заболеваний. Все это можно приобрести на iHerb.

"iHerb не имеет границ" – сказано на сайте компании. И это действительно так, поскольку натуральную продукцию высокого качества могут заказывать жители более 150 стран мира. Цель компании в том, чтобы покупатели могли получить заказ по низкой цене в короткие сроки легко и удобно (доставка в Украину происходит по Новой Почте и Meest Express в течении 4-5 дней).

iHerb – это:

• всемирно известные эко-бренды;

• качественная продукция, которая хранится на складах с системами климат-контроля;

• круглосуточная работа службы поддержки в чатах на сайте и по телефону;

• наличие промокодов и скидок – честь годовщины скидки 25% на новые категории товаров и продукты каждый день;

• забота о планете – компания серьезно относится к сохранению окружающей среды и улучшению экологической ситуации в мире.

Витамин D3 – обычно его называют "витамином солнечного света". Незаменим для здоровых костей, мышц и зубов и для многих метаболических процессов. Кроме того, активирует иммунитет, контролирует повышение кровяного давления и улучшает чувствительность к инсулину.

Рыбий жир (Омега 3) – положительно влияет на весь организм, особенно на кожу, ногти и волосы. Полиненасыщенные жирные кислоты нужны для ощущения сытости, снижения уровня холестерина и увеличение уровня энергии.

Пробиотики – пополняют запас полезных бактерий в кишечнике, улучшают пищеварение. Их можно добавлять в рацион не только взрослых, но и детей и пожилых людей.

Collagen UP – коллаген, гиалуроновая кислота и витамин C влияют на здоровье опорно-двигательной системы, а также способствует росту волос, кожи, ногтей и здоровью суставов и костей.

Immune 4 – комплекс для поддержки иммунной системы. Содержит 4 основных ингредиента: витамин С, витамин D, цинк и селен.

Отметим, что все добавки и витамины должен назначать врач на основе анализов и показаний, поэтому перед покупкой стоит обратится к специалисту.

Сделать заказ на сайте не сложнее, чем в любом другом онлайн-магазине. Все товары распределены по категориям, в описании указаны их свойства, стоимость, производители и отзывы. После подтверждения заказа, на почту приходит письмо с номером и ссылка для отслеживания. Все товары отправляются воздушным транспортом со складов, расположенных в США. Срок доставки в Украину Новой Почтой и Meest – до 5 дней.