Игра-головоломка Wordle захватила сеть: в чем ее секрет и как появились украинские 'Словко' и Кобза'

В начале 2022 года огромную популярность среди пользователей интернета завоевала Wordle – текстовая головоломка в духе Scrabble или просто кроссворда. И если 1 ноября 2021 года в Wordle ежедневно играли 90 человек, спустя два месяца – больше 300 тысяч, еще через пару недель – 2 миллиона.

Как рассказал Іnsider, чаще всего пользователи встречали игровое поле 6*5 с желтыми, зелеными и серыми квадратами, в социальной сети Twitter. Игроки даже начали создавать аккаунты о Wordlе, а также советоваться между собой.

Начинается игра с пустой строки из пяти ячеек. В них надо вписать любое слово из пяти букв. Писать можно все что душе угодно, лишь совпадало количество букв.

Далее вписанное изначально слово становится источником подсказок. Игроку даётся шесть попыток угадать пятибуквенное слово дня. Использовать можно только реально существующие слова, а не аббревиатуры или наборы букв.

Если хотя бы одна буква в вашем слове соответствует загаданному, то она подсветится зелёным, когда стоит в нужном месте, и жёлтым, когда стоит не там, где надо. Если все ячейки вашего слова остаются серыми, значит в искомом слове вообще нет букв, которые вы ввели.

Важной особенностью Wordle является то, что все игроки разгадывают одно и то же слово, и каждый день оно новое. Обновляется задание в полночь. Если успел раньше угадать слово, следующее придется подождать.

Чтобы не спойлерить буквы остальным пользователям сети, поделится можно просто цветным рисунком (сочетанием серых, зеленых и желтых клеточек на вашем поле).

Создатель игры – Джош Уордл, программист из Британии, раньше работавший в Reddit, который таким образом хотел развлечь свою девушку Палак Шах во время карантина.

Головоломка впервые была опубликована в октябре 2021 года. Даже название Wordle – это игра слов, переделанная фамилия британца (Wardle).

По словам Уордла, на начальном этапе в игру добавили 2,5 тысячи слов.

Интересно, что для победы не требуется хорошо знать английский язык, достаточно и среднего словарного запаса, который с Wordle будет постоянно расти.

Попробовать свои силы в Wordle можно по ссылке.

I made a Wordle sequencer that turns your results into music 🎶 pic.twitter.com/oIkowweojz

but what if i cross stitch every single one of my wordle results pic.twitter.com/g312E8WrCC