Хотите минималистичную ванну? Немедленно выбросьте эти вещи

Со временем ванная комната превращается в место, где хранится множество косметических средств, полотенец и других вещей. Такое количество предметов может испортить декор и сделать пространство захламленным.

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Если вы хотите поддерживать минималистичный стиль в ванной, то стоит избавиться от нескольких вещей. Издание Homes and Gardens узнало у экспертов, как справиться с этим.

Корзины для белья

Хотя корзины созданы для поддержания порядка в доме, потому что в них можно складывать разные вещи, но для ванной они могут стать настоящей проблемой. Эксперты вообще предлагают избавиться от объемных корзин для белья и заменить их на плетеные корзины, которые складываются. Они небольшие по размеру, выглядят более привлекательно и их можно спрятать в шкаф.

Декор

Люди часто используют разный декор, чтобы украсить ванную и сделать ее уютной. Но если вы хотите создать минималистичный стиль, то это только мешает. Уберите украшения из стен и туалетного столика, чтобы было больше пространства. Особенно это касается ярких украшений. Их лучше переместить в другую комнату.

Полотенца

Чистые полотенца лучше хранить в шкафах, а не выставлять их на поверхности. Если у вас есть специальные полотенца для вытирания рук, то лучше их аккуратно скрутить и положить на поднос, как это делают в спа-салонах или гостиницах.

Средства личной гигиены

Косметические средства, духи или даже ушные палочки лучше спрятать в шкафчики, а не выставлять на видном месте. Эксперт рекомендует хранить вещи, которыми вы редко пользуетесь в шкафчиках в коридоре, если в ванной мало места.

В ванной также нельзя оставлять расческу для волос, лекарства и духи, потому что они могут испортиться во влажной среде.

Пустые бутылки

И так понятно, что нужно выбрасывать пустые бутылки или средства, которыми вы уже не пользуетесь. Но бывают ситуации, что открыты бутылочки с одним и тем же продуктом, тогда следует их перелить в одну емкость, чтобы увеличить место на полочках.

Минималистичный стиль в ванной комнате можно сделать с помощью нейтральных цветов и шкафчиков, в которых можно скрыть лишнее, чтобы не создавать беспорядок. Это не только сделает ванну более привлекательной, но и поможет избежать накопления грязи и пыли.

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