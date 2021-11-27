Холод будет чередоваться с теплом: синоптики рассказали, какой погоды ждать зимой в Украине

Украину ожидает сравнительно теплая зима, как и большую часть континентальной Европы. Количество осадков – в пределах нормы, в некоторых регионах страны даже нехватка снега.

Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич на сайте Meteoprog, по расчетам большинства современных многочисленных климатических моделей, зимний сезон 2021-2022 на территории Европы и Украины, в частности, ожидается достаточно мягким. Более тепло в предстоящем сезоне будет в восточной Европе.

Он же отметил, что осадки этой зимой будут в пределах нормы. Единственная часть Европы, где снега будет с излишком – северная часть континента.

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"Там ожидается избыток осадков из-за активной циклонической деятельности", – пояснил специалист.

Из-за активной циклонической деятельности в северном полушарии предстоящей зимой возможны температурные колебания, когда сравнительно теплые дни будут сменять холодные, а затем опять наступать морозы.

Также, с вероятностью 40-60% развитие теплой зимы прогнозируют специалисты из Института Земли Колумбийского университета (The Earth Institute, Columbia University), см. карту ниже.

Кибальчич подытожил, что в общем зимнюю погоду в Украине можно назвать неустойчивой.

Согласно информации портала World Weather, декабрь в Киеве начнется со снегопада, а большинство дней месяца пройдут со знаком плюс. Средняя температура в столице +1 днем и -3 ночью. Наиболее холодно в Киеве в декабре будет во второй декаде месяца. тогда ночью температура воздуха опустится до -4.

Достаточно солнечно в декабре в Киеве – 12, 21, 23, 26, 27.

В январе в Киеве станет прохладнее. Однако даже в этом случае сильных заморозков синоптики не предвидят. Ночью температура воздуха будет опускаться до -7, а днем столбики термометров будут расти до +1+2 градусов. Наиболее холодные дни жителей города ожидают на рождественские праздники, а также 18,19 и 20 января.

В феврале в Киеве также без резких температурных перепадов. Днем от -3 до + 4 градусов. Ночью ожидается от -7 до -1 градуса. Также в феврале зима киевлян порадует солнечными днями.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Укргидрометеоцентра прогнозирует морозы на новогодние праздники.