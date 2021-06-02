Харьковчанин стер со лба татуировку 'Кернес жив'. Видео

Житель Харькова Евгений Ивашко, который в память об умершем мэре Геннадии Кернесе нанес на лицо татуировку "Кернес жив", удалил ее с помощью тату-мастера. С надписью на лбу он проходил почти полгода.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Харьков 1654". Татуировка, которая буквально "прогремела" на всю Украину, исчезла под лучом лазера менее чем за 30 секунд (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А тем временем тип с татухой "Кернес жив" стал просто типом", – иронично подписали ролик из тату-салона авторы канала.

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Судя по реакции Ивашко, процесс нанесения скандальной надписи приносил ему больше боли и неприятности, чем избавления от нее.

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