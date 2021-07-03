'Грустный' кот из Украины стал известным мемом. Фото и видео

Кот Степан прославился в социальных сетях после того, как для него создали страницу в TikTok. Он стал популярным из-за грустного образа за бокалом вина или коктейля.

Хозяйка животного рассказала TJ, что она живет в Украине, однако женщина пожелала остаться анонимной. Она уточнила, что ее питомцу 13 лет, а подобрала она его на улице, когда тот был еще котенком (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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На опубликованных записях кот сидит с грустной мордой за бокалом вина или койтейля, а на фоне мигают огни дискотеки и играют старые хиты.

Пользователи сети стали сравнивать себя со Степаном, потому что он напомнил им о скучных вечеринках.

Женщина начала активно выкладывать ролики после того, как обнародовала фото, на котором кот сидел с грустной мордой за пиццей, и он набрал 4,5 млн просмотров.

Хозяйка отметила, что на самом деле ее питомец не грустит.

"Степан любит сидеть на этом стуле и часто там засыпает. Если это заснять, получается забавно. Только бокалы менять. Его выражение лица – отдельное искусство", – пояснила она.

Сейчас у кота в TikTok более 430 тысяч подписчиков, также для него завели страницу в Instagram, где пока набралось более 47 тысяч подписчиков.

(Видео – tiktok/annaolala)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптическая иллюзия с котом, который якобы восседает на облаках, вызвала огромный интерес в соцсетях.