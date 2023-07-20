Грозы на фоне жары +32 градуса: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 20 июля

В четверг, 20 июля, в Украине будет переменчивая погода. Синоптики обещают сильную жару и дожди с грозами.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. На большей части территорий обещают І уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, 20 июля Украину ожидает переменная облачность. Сильные дожди обещают ночью на западе Украины и днем в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории могут проходить кратковременные дожди.

Кроме того, это может сопровождаться резкими порывами ветра до 20 м/с.

Что касается температуры, то ночью на термометре будет +13...+18 градусов, а днем – +23...+28.

В Киеве также ожидается переменная облачность. Синоптики обещают ночь в столице без осадков, а день – с краткосрочными дождями. Температура ночью будет +13...+18, а днем – +23...+28.

Кроме того, синоптики предупреждают, что в западных, центральных и южных областях будет зафиксирован І уровень опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!