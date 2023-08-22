Грозы коснутся только части Украины: синоптики рассказали, какой погоды ждать на День Независимости. Карта

Украинский метеоролог Наталья Диденко прогнозирует преимущественно ясную и жаркую погоду 23 августа, когда Украина будет отмечать День государственного флага. А уже на День Независимости три области нашей страны накроют дожди.

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Осадки ожидаются в западной части, Львовской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях, передает Диденко у себя на Facebook. В Киеве и области температура воздуха не превысит 28 градусов, будет солнечно.

"Температура воздуха +24...+29, на юге и востоке плюс местами в центре +28...+32 градуса", – рассказывает синоптик о перспективах на День Независимости.

Отметим, что также 24 августа дождь и грозы ожидаются над Одессой. Это немного освежит жителей приморского региона, поскольку отметка градусника снова превысит 30 градусов в тени.

Как сообщал OBOZREVATEL, другие метеорологические источники также прогнозируют украинцам в ближайшие дни небольшое похолодание. В среднем по стране температура составит +27…+29 градусов, а на юге столбики термометров покажут +32.

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