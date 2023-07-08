Грозы и жара до +33 градусов: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 8 июля

В субботу, 8 июля, погода в Украине будет в основном дождливой, без осадков день пройдет только в западных и Житомирской областях. При этом температура воздуха будет оставаться достаточно высокой – местами столбики термометров поднимутся до +33...+34 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). В большинстве регионов страны сегодня ожидаются кратковременные дожди и грозы.

"Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

На западе Украины температура ночью составит 10-15 градусов, а днем – 18-23 тепла. В южных, центральных и восточных регионах ночью 14-19 по Цельсию, а днем от 20 до 25 тепла, в центральных областях местами до +27.

Теплее всего будет в юго-восточной части страны: ночью 19-24 градуса, а днем 29-34 выше нуля.

В Киевской области в субботу прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди с грозами, а также отдельные порывы ветра до 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью 14-19 градусов, днем 20-25 градусов Цельсия. В Киеве ночью от 17 до 19 градусов, а днем 23-25 тепла.

Синоптики предупреждают, что 8 июля по всей Украине кроме западных и Житомирской областей будут грозы, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Также в результате осадков ожидается повышение уровня воды над текущими уровнями:

– на левобережных притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области) на 0,1 – 0,7 м с незначительным выходом воды на отдельные участки пойм (И уровень опасности – желтый);

– на реках суббассейна Прута на 0,2 – 1,0 м, без негативных последствий;

– на реках суббассейну Сирету на 0,2 – 0,7 м, без негативных последствий.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый)", – добавляют синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных по всей территории Украины постепенно начнет спадать жара. Также в субботу-воскресенье часть областей накроет дождями. Самая прохладная погода в выходные ожидается на западе Украины.

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