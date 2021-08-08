Грозы и похолодание в части Украины: появился прогноз погоды на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 9 августа, будет солнечной в большинстве областей. В то же время в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также прогнозируется небольшое похолодание в части страны (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами пойдут на западе и северо-востоке: в Волынской, Ривненской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Прохладнее всего будет также в западных областях от 24 до 28 тепла днем и от 15 до 17 градусов ночью.

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В центре, на севере, юге и востоке – от 29 до 31 градуса днем, ночью +18… +20. Жарче всего в Луганской области – до 34 градусов днем.

В Киеве в понедельник солнечно, днем от 29 до 31 тепла, а ночью +15… +17.

Также на территории Тернопольской и Киевской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине недели погода в части Украины будет дождливой, а местами ожидаются сильные осадки.