Грозы, град и ощутимое похолодание: какой будет погода в Украине в четверг. Карта
Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет контрастной. В половине областей ожидаются осадки, на остальной территории – солнечно.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В некоторых регионах ощутимо похолодает (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Дожди с грозами, а местами град и шквалы 15-20 м/с, прогнозируют в центральных, Одесской и Николаевской областях.
Температура воздуха ночью в западных областях снизится до +7… +11, на остальной территории от 13 до 18 тепла.
Днем прохладнее всего будет на западе, а также севере и частично в центре – от 19 до 22, в других областях +25… +30.
В Киеве без осадков, днем от 21 до 23 тепла, а ночью +12… +14.
Кроме того, в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал проливные дожди и заморозки в Украине осенью.
По его словам, первые дни осени должны быть теплыми и солнечными, а вот в октябре уже станет по-настоящему холодно. Первый снег ожидается в ноябре.