Грозы, град и ощутимое похолодание: какой будет погода в Украине в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 26 августа, будет контрастной. В половине областей ожидаются осадки, на остальной территории – солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В некоторых регионах ощутимо похолодает (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди с грозами, а местами град и шквалы 15-20 м/с, прогнозируют в центральных, Одесской и Николаевской областях.

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Температура воздуха ночью в западных областях снизится до +7… +11, на остальной территории от 13 до 18 тепла.

Днем прохладнее всего будет на западе, а также севере и частично в центре – от 19 до 22, в других областях +25… +30.

В Киеве без осадков, днем от 21 до 23 тепла, а ночью +12… +14.

Кроме того, в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал проливные дожди и заморозки в Украине осенью.

По его словам, первые дни осени должны быть теплыми и солнечными, а вот в октябре уже станет по-настоящему холодно. Первый снег ожидается в ноябре.