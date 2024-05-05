Готовимся к лету: как быстро избавиться от мух в доме

С приходом тепла просыпаются всяческие насекомые, которые могут доставить много хлопот. Одной из самых распространенных проблем в конце весны и летом мухи.

Эти насекомые не только надоедливы, но могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний. К счастью, Woman and Hhome поделился действенными лайфхаками, которые помогут их избавиться.

Мух больше всего привлекают запахи и свет. Итак, если вы часто готовите или часто открываете окна, то вероятно, не раз сталкивались с этими насекомыми.

Для того чтобы навсегда забыть об этой проблеме не обязательно использовать пестициды или инсектициды. Существуют гораздо лучшие, абсолютно безвредные и экологические способы избавиться от этих вредителей.

Яблочный уксус

Мухи известны своей любовью к сладкому. Именно по этой причине их привлекает яблочный уксус.

Просто налейте его в банку или стакан, накройте пищевой пленкой и сделайте в ней небольшое отверстие, чтобы насекомые могли туда залететь, но не могли выбраться.

После этого вы можете просто вынести емкость на улицу и снять пленку, чтобы освободить муху.

Вода и монеты

Этот метод эффективно отпугивает мух от дома. Все, что нужно сделать, это налить в прозрачный пакет воду (желательно использовать пакеты с застежками), добавить туда несколько монет, завязать и подвесить перед дверью или окнами.

Ни для кого не секрет, что эти насекомые имеют особое зрение, поэтому мешок с водой будет казаться им целым водоемом. Монеты внутри создают цветную призму из-за отражения воды, что улучшает эффективность лайфхака.

Растения

Мята и базилик имеют специфический запах, отпугивающий мух. То есть их присутствие действует как простой репеллент.

Чтобы отпугнуть насекомых, просто поставьте эти растения в горшках или вазах у окон. Также можно использовать бархатцы, лаванду, лавровые листья или кошачью мяту.

Эфирные масла

Сбрызните комнату эфирными маслами, такими как лемонграсс, перечная мята, или используйте диффузор с эфирными маслами, чтобы мгновенно отпугнуть мух.

Также можно зажечь ароматерапевтические свечи с эфирными маслами или просто смочить душистой жидкостью ткань и повесить у окна или двери.

Пищевая сода

Чтобы ваш мусорный бак не излучал запах, привлекающий мух, следует держать его чистым. Также, чтобы сохранить мусорный бак свежим, можно посыпать на его дно немного пищевой соды.

Цитронелловые свечи

Продукты с ароматом цитронеллы настолько известны своей способностью отпугивать насекомых. Поэтому если вы поставите, например, ароматические свечи боль каждого окна и забыть о мухах в своем доме.

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