Гороскоп на неделю: астрологи назвали самые удачные дни для всех знаков

Неделя 22 апреля начинается с полной Луны в Скорпионе. Наконец-то неожиданные изменения в жизни людей приостановятся, что позволит им более четко посмотреть на вещи.

Эта неделя, с 22 по 28 апреля, раскроет ваши сокровенные желания, чувства и призывает к действиям. Астрологи поделились тем, какие дни станут самыми удачными и благоприятными для каждого знака зодиака.

Овен

Четверг, 25 апреля

Вам, как огненному знаку, кажется, что изменения в вашей жизни происходят слишком медленно. В четверг, 25 апреля, Меркурий будет находиться в Овне и повлияет на ваши убеждения, подлинность и способность принимать решения. Используйте интуицию и будьте честны сами с собой.

Телец

Четверг, 25 апреля

В этот день Меркурий будет находиться прямо в Овне, помогая вам действовать в соответствии с вашими мечтами и интуицией. У вас может появиться внезапное желание начать что-нибудь новое. 25 апреля будет идеальное время, чтобы проработать ваши идеи и начать воплощать их в жизнь.

Близнецы

Вторник, 23 апреля

В этот день состоится полная Луна в Скорпионе, которая поможет вам достигать своих целей во время общения. Не так давно вы, вероятно, переживали изменения в своей профессиональной жизни, приведшие к знакомству с новыми людьми. Близнецы могут добиться успеха в любой социальной среде, но вы полностью реализуете свой потенциал, если сосредоточитесь на своих истинных желаниях.

Рак

Четверг, 25 апреля

Меркурий – планета, управляющая общением, будет находиться в Овне в четверг, 25 апреля. Это принесет новые идеи и продвижение в вашу профессиональную жизнь. Не важно, имеете ли вы свой бизнес, или учитесь в университете, этот день поможет вам добиться успеха.

Лев

Четверг, 25 апреля

Энергия Овна руководит темами удачи, изобилия, путешествий, возможностей и новых начинаний в вашей жизни. А 25 апреля Меркурий будет находиться прямо в этом знаке, и будет побуждать Львов принимать меры для достижения мечты. Будьте смелы и решительны, все получится даже лучше, чем вы могли ожидать.

Дева

Вторник, 23 апреля

Энергия Скорпиона управляет вашим домом общения. Это касается того, как вы разговариваете сами с собой и с другими.

Во вторник, 23 апреля, полнолуние достигнет максимума в Скорпионе. Это будет знак, что вам нужно принять важное решение или провести судьбоносный разговор. Это позволит вам понять, чего вы действительно хотите.

Весы

Вторник, 23 апреля

Полнолуние в Скорпионе состоится в вашем доме богатства, ценности и собственного достоинства, что принесет подтверждение того, что вы действительно на правильном пути. Важные решения, которые вы приняли недавно поможет вам осознать насколько сильно окружение влияет на вашу жизнь.

Также будьте готовы принять финансовые благословения, которые придут вместе с полной Луной.

Скорпион

Четверг, 25 апреля

В последнее время вы испытываете сильное желание найти или создать пространство, где будете чувствовать себя комфортно и независимо. Вы стремитесь к изменениям, но не знаете с чего начать.

В четверг, 25 апреля, Меркурий будет находиться в Овне, освещая темы решительности, границ и вашего благосостояния. Будьте решительны и признайте, что на первом месте должны быть ваши собственные чувства и мечты.

Стрелец

Вторник, 23 апреля

23 апреля энергия скорпиона будет властвовать над интуицией и мечтами Стрельцов. Полная Луна будет посылать вам внезапные идеи и поможет определить, что вы действительно хотите получить от жизни и кем хотите стать. Признайте, что вам не нужно участвовать в погоне за относительным успехом. Посвятите себя тому, чтобы воплощать мечты в реальность.

Козерог

Вторник, 23 апреля

Полнолуние в Скорпионе сойдет во вторник, 23 апреля, и активизирует вашу способность глубже осознавать свою жизнь. Скорпион руководит темами желаний, а также подчеркивает, что для достижения следующего уровня успеха Козерогам следует научиться сотрудничать. Поскольку вы знаете чего хотите и заслуживаете, полнолуние поможет сделать шаг к осуществлению мечтаний.

Водолей

Вторник, 23 апреля

Когда Водолеи поймут, что свободны, они смогут использовать больше своих даров и талантов. Это отражается на вашей профессиональной жизни, поскольку этот знак чаще других изменяет сферы деятельности. Буквально недавно вы думали о том, чтобы снова что-нибудь поменять. Полнолуние в Скорпионе 23 апреля будет побуждать вас принять решение и верить в то, что оно приведет вас к успеху.

Рыбы

Вторник, 23 апреля

Полнолуние в Скорпионе осветит темы, связанные с удачей, достатком, путешествиями, успехом и новыми начинаниями. Вы чувствуете, что вселенная подготовила для вас нечто большее, но это не значит, что вы сможете это контролировать. Поверьте, что все именно так, как задумано.

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