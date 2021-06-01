Google выпустил новый дудл в первый день лета

Во вторник, 1 июня, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Международному дню защиты детей.

В первый день лета в дудле от поисковика изобразили детский рисунок цветными мелками на асфальте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.

Видео дня

День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году.

На уровне международного права основным документом является Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная СССР 13 июля 1990 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила известной польской художнице, графическому дизайнеру и иллюстратору Софии Стриенской.