Google посвятил дудл Ваттовому морю: чем оно уникально

В среду, 30 июня, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Ваттовому морю. Это часть акватории Северного моря, которая ограничена цепью Фризских островов.

В июне 2009 года часть Ваттового моря включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет "Википедия". Его назвали одной из самых больших природных экосистем приливной зоны, где естественные процессы продолжают функционировать без вмешательства человека.

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Прерывистая череда лагун и ваттов – мелководных морских участков – простирается примерно на 500 км от Ден-Хелдера на юго-западе Нидерландов до посёлка Скаллинген на северо-востоке Дании.

Ваттовое море имеет богатую флору и фауну и высокую биологическую продуктивность. Оно играет важную роль для сохранения популяций животных северо-запада Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Google представил новый дудл, который посвятил известной польской художнице, графическому дизайнеру и иллюстратору Софии Стриенской.