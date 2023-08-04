Голубика и черника: чем отличаются ягоды и почему их путают

Голубика и черника очень похожи между собой не только на вид, но и на вкус. Это полезные ягоды, содержащие уникальный комплекс витаминов и принадлежащие к одному семейству Вересковые.

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Хотя эти две ягодки созревают в одно время и выглядят почти одинаково, но все же они разные. OBOZREVATEL узнал, какая разница между плодами.

Размер кустов растений. Голубика достигает 1,5 метра в высоту и имеет довольно твердые и почти деревянные стебли, а черника вырастает до одного метра и имеет тонкие, травянистые веточки.

Ягоды черники небольшие, имеют темный цвет снаружи и внутри, что может закрасить ваш язык и одежду. Плоды растут на ветке отдельно друг от друга. А голубика имеет большие плоды темно-синего цвета с белым оттенком. Середина имеет легкий оттенок зеленого и почти бесцветна, поэтому ею нельзя испачкаться. Ягоды чаще всего растут гроздьями на ветке.

Хоть вкус у плодов похож, но черника вкуснее голубики. Она имеет насыщенный вкус, часто бывает терпко-сладкой. А голубика имеет сладко-кислый вкус.

Черника растет только в дикой природе, кусты можно найти в лесах и возле болот, а голубику можно выращивать даже у себя в саду, если у вас плодородная почва. Растение нужно сажать в торфяно-песчаные или торфяно-суглинные, хорошо дренированные почвы. Потому что в природе она растет под хвойными деревьями на лёгкой кислой почве.

Ягоды обоих растений созревают в июле, но некоторые сорта можно собирать еще в сентябре.

И черника, и голубика способны улучшить здоровье и самочувствие. Они имеют важные микроэлементы, полезные для нашего организма. Также ягоды можно замораживать на зиму, варить компоты, варенье, джемы и печь пироги.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно заморозить ягоды на зиму, чтобы они не были мягкими и не пускали сок.

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