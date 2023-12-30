Головоломка для людей с супермозгом: для решения есть 11 секунд

Новогодние праздники – идеальный период, чтобы собраться с семьей и весело провести время. Помочь в этом могут головоломки – этот вид досуга будет полезен как детям, так и взрослым.

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В сети набирает популярность веселая головоломка. Среди смешных поросят нужно найти четырехлистник клевера.

Сосредоточьтесь, раскройте вашего внутреннего детектива и просканируйте изображение проницательным зрением. Можете ли вы найти четырехлистник среди поросят всего за 11 секунд?

Внимание, конечно, будет отвлекать множество деталей: от свинки в джентльменской шляпе до листьев клевера, разбросанного по полю.

Когда мы тщательно сканируем изображение, зрительное внимание обостряется, оттачивая способность отфильтровывать отвлекающие факторы и обнаруживать мелкие детали. Этот процесс улучшает когнитивную гибкость. Память тоже тренируется.

Головоломки имеют долгосрочную пользу. Ученые говорят, что регулярные мозговые тренировки могут снизить риск возникновения заболеваний нервной системы с возрастом.

Только 1% среди опрошенных смог найти четырехлистник за 11 секунд. Если вы среди них – поздравляем: у вас есть исключительная острота зрения и интеллектуальное мастерство.

Скрытое растение было в правом верхнем углу изображения.

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