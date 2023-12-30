Головоломка для людей с супермозгом: для решения есть 11 секунд
Новогодние праздники – идеальный период, чтобы собраться с семьей и весело провести время. Помочь в этом могут головоломки – этот вид досуга будет полезен как детям, так и взрослым.
В сети набирает популярность веселая головоломка. Среди смешных поросят нужно найти четырехлистник клевера.
Сосредоточьтесь, раскройте вашего внутреннего детектива и просканируйте изображение проницательным зрением. Можете ли вы найти четырехлистник среди поросят всего за 11 секунд?
Внимание, конечно, будет отвлекать множество деталей: от свинки в джентльменской шляпе до листьев клевера, разбросанного по полю.
Когда мы тщательно сканируем изображение, зрительное внимание обостряется, оттачивая способность отфильтровывать отвлекающие факторы и обнаруживать мелкие детали. Этот процесс улучшает когнитивную гибкость. Память тоже тренируется.
Головоломки имеют долгосрочную пользу. Ученые говорят, что регулярные мозговые тренировки могут снизить риск возникновения заболеваний нервной системы с возрастом.
Только 1% среди опрошенных смог найти четырехлистник за 11 секунд. Если вы среди них – поздравляем: у вас есть исключительная острота зрения и интеллектуальное мастерство.
Скрытое растение было в правом верхнем углу изображения.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает попробовать себя и в следующих задачах:
- попробуйте найти панду, пытающуюся мимикрировать под бюрократов;
- либо можно погрузиться в праздничную атмосферу и поискать одинаковые снежинки;
- или потренировать мозг запутанной оптической иллюзией о скрытых числах.
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