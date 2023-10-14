Голливудская звезда Вера Фармига на концерте в Нью-Йорке включила сирену воздушной тревоги: этот сигнал украинцы слышат каждый день

Голливудская звезда с украинскими корнями, актриса Вера Фармига, поддерживает свою историческую родину в тяжелое для нее время. В 2014 года во время Революции достоинства она записала видеообращение к украинскому народу, в котором говорила, что гордится украинцами, которые вступили в борьбу за демократические ценности, и рада, что сама является украинкой. С самого начала полномасштабного вторжения российских войск на территории Украины такие обращения стали для нее постоянными: она читает стихи на украинском языке, публикует фото и видео событий, рассказывает о судьбах простых граждан страны. А в ноябре прошлого года, выступая на концерте в Нью-Йорке, актриса включила сирену воздушной тревоги, сказав зрителям, что украинцы слышат этот ужасный, предвещающий смертельную опасность звук каждый день и каждую ночь. Свое выступление она закончила словами: "Слава Украине!"

Английский? Нет, только украинский

Вера Фармига родилась в семье украинских эмигрантов. Ее бабушка и дедушка, Надежда и Федор, встретились во время Второй мировой войны в Германии – они оказались в одном лагере для беженцев. После освобождения они поженились, родилась мама Веры, Любомира, а когда девочке исполнилось два года, уехали в поисках лучшей доли в США. Ее отец, Федор, приехал в Америку из Аргентины, куда его из Украины еще ребенком вывезли родители.

Видео дня

Вера росла в районе компактного проживания украинцев в Нью-Джерси, поэтому до шести лет не разговаривала ни на каком языке, кроме украинского. К тому же, родители воспитывали в ней и ее братьев и сестер (всего в семье росло семеро детей) любовь к их исторической родине: в семье соблюдали традиции и обычаи, пели народные песни. Вера была скромной и застенчивой девочкой, она играла на пианино и танцевала в украинском фольклорном ансамбле "Сизокрилi". Начав учебу в школе, выучила английский язык, также вполне сносно разговаривает на французском и на испанском.

Бродвей, кино и номинация на "Оскар"

В 1991 году после окончания средней школы Хантердон Вера, несмотря на свое увлечение театром (в школьном драмкружке она занималась с шестнадцати лет), решила стать оптометристом: она думала, что, посмотрев человеку в глаза, сможет рассказать о нем все. Но страсть к театру и кино перевесила – Фармига окончила актерский факультет Сиракузского университета искусств.

Ее дебют на Бродвее состоялся в 1996 году – Веру ввели во второй состав спектакля "Буря", за ним последовали работы в серьезных пьесах: "Стеклянном зверинце" Теннеси Уильямса, шекспировском "Гамлет", чеховской "Чайке". В 1997 году актриса впервые появилась на телевидении в сериале "Рев", а ее первым полнометражным фильмом стал триллер "Форс-мажор". Сегодня на счету актрисы такие фильмы, как "Осень в Нью-Йорке", "Отступники", "Сирота", "Судья", "Заклятие" – всего 50 пятидесяти картин. В 2011 Фармига попробовала себя в режиссуре – в фильме "Этот темный мир" она также сыграла главную роль. За роль Алекс Горан в фильме "Мне бы в небо" актриса была номинирована на "Оскар", но прямо из-под носа награду у нее увела комедийная актриса Мо'Ник. Но Вера тоже внакладе не осталась: ее обошло стороной так называемое "проклятье "Оскара", которое приносит получившим его актрисам несчастье в личной жизни. Через несколько дней после церемонии Фармига узнала, что беременна.

Два брака, двое детей

Первый брак актрисы с французским актером Себастьяном Роше, с которым она познакомилась на сьемках сериала "Рев", продлился семь лет и распался во многом из-за того, что муж не очень стремился иметь детей. Вера же, которая выросла в многодетной семье, не понимала, как можно обойтись без них, недаром она как-то пошутила в интервью, что мечтает родить 17 (!) детей.

Ее второй муж, актер, продюсер и музыкант Ренн Хоуки, также выросший в большой семье – у него шесть братьев и сестер, против такого плана не возражал. К тому же, у него потрясающее чувство юмора, которое помогает переживать трудности, случающиеся в каждой семье. Вера никогда не забудет, как муж- ради того, чтобы она смогла поработать в новом проекте, сменил работу, став на время плотником. В январе 2009 года Вера родила сына Финна, а в ноябре 2010 года – дочь Гитту. "Мы с мужем разводим детей, – смеется Фармига в интервью, – правда, пока остановились на двоих, но еще не вечер".

"Если бы мне осталось жить всего восемь минут…"

Помимо детей, актриса разводит коз, которых нужно доить два раза в день, поэтому Вера считает, что должна все время находиться рядом – ей не хочется передоверять домашние хлопоты наемным работникам. Актриса даже освоила вязание, раз в год она дарит мужу свитер, связанный из шерсти ее коз. Актриса не курит, но является поклонницей хорошего алкоголя, прежде всего элитных вин.

А еще Вера любит мечтать, правда, наученная горьким опытом, делает она это с большой осторожностью. В подростковом возрасте Фармига, в семье которой все обладали стопроцентным зрением, мечтала об очках – ей казалось, что это аксессуар придаст ей стильности и утонченности. Но Вселенная поняла ее желание слишком прямолинейно – у девочки резко упало зрение. Когда она выросла, ей сделали лазерную коррекцию зрения, так что видит она теперь хорошо, но мечтает только о том, что не принесет вреда – ни ей, ни окружающим. Возможно, главное ее желание – посетить Украину, ведь на родине своих предков актриса ни разу не была.

Фармига не любит Лос-Анджелес, поскольку считает, что близость к Голливуду влияет на жизнь в городе не самым лучшим образом. По ее словам, трудно жить в городе, где все женщины ходят с пухлыми губками, маленькими носиками и огромной грудью, с помощью которой можно выкормить население небольшой страны. Именно поэтому актриса не обзавелась недвижимостью на Голливудских холмах, но у нее есть жилье в Нью-Йорке и Ванкувере. Много работая, Фармига обеспечивает своей семье роскошную жизнь – на сегодняшний день ее состояние составляет 10 миллионов долларов.

На вопрос, что бы она сделала, если жить ей осталось всего восемь минут, Вера ответила: "Я бы поцеловала мужа и обняла сына и дочь".