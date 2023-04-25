Годовщина Чернобыльской катастрофы: история и количество жертв трагедии, всколыхнувшей весь мир

Каждый год 26 апреля Украина и мир чтят память жертв радиационной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В этом году исполняется 37 лет с момента крупнейшей в истории аварии в ядерной энергетике.

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OBOZREVATEL подробно рассказывает о трагедии. А также о ее жертвах и дальнейшей судьбе станции.

Что произошло на ЧАЭС 26 апреля 1986 года

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС проходила плановая остановка реактора 4 энергоблока. Проверка электрооборудования должна была занять 20 секунд. Но почти сразу после ее начала мощность упала сильно ниже планового уровня, и началось отравление активной зоны реактора изотопом ксенона-135. Это нарушило штатный ход эксперимента и в результате около 01:23:47 ночи по киевскому времени с разницей всего в пару секунд произошли два тепловых взрыва.

Четвертый энергоблок ЧАЭС потерпел значительные разрушения, реактор был уничтожен полностью и начался пожар. При этом произошел выброс в атмосферу огромного количества радиоактивных веществ. Впоследствии облако выбросов распространилось на значительные территории Украины, Беларуси (около 60% загрязнения), России, накрыло большую часть Европы и даже достигло восточной части США.

Пожар, возникший на ЧАЭС длился много дней. Первые прибывшие ее тушить пожарные не знали о радиационной опасности и массово заболели после той смены лучевой болезнью.

Советские власти до последнего умалчивали факт катастрофы, но 27 апреля все же вынуждены были начать эвакуацию гражданского населения из города Припять и близлежащих населенных пунктов. Людям говорили, что они покидают свои дома всего на три дня. В результате эвакуированы были около 300 тысяч человек, большинство из которых так никогда и не вернулись домой, ведь впоследствии вокруг электростанции создали 30-километровую зону отчуждения.

Дальнейшие события на ЧАЭС

В том же 1986 году над разрушенным энергоблоком построили бетонный саркофаг, после чего Чернобыльская АЭС продолжила работать и производить электроэнергию. Но 17 февраля 1990 года Верховный Совет УССР принял решение вывести станцию из эксплуатации и определил сроки всех необходимых процессов. Окончательная остановка ЧАЭС состоялась на специальной церемонии 15 декабря 2000 года. С тех пор станция работает как опытный объект, а в зоне отчуждения изучают влияние радиации на окружающую среду.

Вместе с тем необходимо было решать вопрос о безопасном накрытии четвертого энергоблока, ведь возведенное после аварии защитное сооружение было временным. 17 сентября 2007 стало известно, что над старым накрытием построят аркообразный стальной конфайнмент. Проект был международным, строительство началось в 2012 году и завершилось 29 ноября 2016 года. Арку надвинули на разрушенный энергоблок и уже через год уровень радиации возле него снизился в 10 раз. Конфайнмент полностью был введен в эксплуатацию 10 июля 2019 года. Срок его службы, согласно проекту, составляет 100 лет.

О ЧАЭС снова заговорили в начале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. При попытке прорваться в Киев оккупанты захватили и ЧАЭС. Случилось это в первый же день войны – 24 февраля. Россияне несколько раз выключали внешнее питание станции, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива, что угрожало миру новой ядерной катастрофой. Захватчики также рыли окопы в загрязненной земле, доставая на поверхность захороненные радиоактивные вещества. При этом они сами подвергались облучению.

ЧАЭС была освобождена от окупантов 31 марта 2022 года. А уже 16 апреля было возобновлено стабильное питание хранилищ отработанного топлива.

Сейчас в 30-километровой зоне поражения работает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Он был основан в 2016 году. В данное время там происходит постепенное восстановление популяций диких животных, в частности, волков, медведей, лис. Так здесь удалось воссоздать довольно большую популяцию редких лошадей Пржевальского.

Жертвы аварии на ЧАЭС

Точно оценить количество пострадавших от Чонобыльской аварии довольно сложно, ведь нередко последствия для здоровья людей проявлялись спустя годы. Впрочем, приблизительные оценки говорят, что в той или иной степени пострадали более 1,7 млн. человек. Ликвидаторами аварии было признано более 520 000 человек.

Авария повлекла за собой всплеск онкологических заболеваний в загрязненных зонах. Также Международная организация здравоохранения отметила, что многие проблемы со здоровьем у ликвидаторов и пострадавших возникли из-за стресса, вызванного катастрофой. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ, нервные болезни и другие проблемы, не связанные напрямую с облучением.

Чествование памяти жертв аварии на ЧАЭС

В Украине каждый год 26 апреля отмечают День памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также День памяти аварии на ЧАЭС. В эту дату принято вспоминать всех погибших и пострадавших от аварии. А также чествовать всех ликвидаторов – пожарных, спасателей, медиков и других специалистов, которые боролись и продолжают бороться с последствиями аварии 1986 года.

На международном уровне Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Соответствующее решение было принято в 2016 году. В этот день по всему миру проходят памятные и просветительские мероприятия, посвященные событиям в Чернобыле.

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