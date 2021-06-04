Главный синоптик Украины рассказал о погоде на лето: жара до +40

Лето 2021 года в Украине будет жарким, порой температура воздуха будет достигать отметки +40 градусов. Особенно жаркими будут июль и август.

Об этом для "Апострофа" рассказал метеоролог, глава Укргидрометцентра Николай Кульбида. Он отметил, что в среднем летняя погода по стране выросла на 1,5-2 градуса.

"Рост температуры продолжается. Например, нынешний год, прошлый и позапрошлый входят в пятерку рекордных лет на земном шаре с точки зрения роста температурного режима. Поэтому других вариантов, кроме как говорить о том, что у нас будет летом, особенно в июле и августе, очень много дней с температурой 30-35 градусов, нет", – сказал синоптик.

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Кульбида добавил, что в ближайшие десятилетия лето в Украине будет жарким, но вероятны исключения в мае и начале июня, когда наступает похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик озвучила уникальный прогноз на лето в Украине.