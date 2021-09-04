Главнокомандующий ВСУ признался, что хотел бы проехаться танком по Красной площади. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Украины Валерий Залужный заявил, что мечтает проехать на танке по Красной площади в самом центре Москвы. Также он надеется, что подобную поездку вместе с побратимами ему удастся совершить и на Арбате.

В этом военный признался в интервью украинской журналистке Янине Соколовой в передаче "Рандеву". Это стало утвердительным ответом Залужного на вопрос одного из подписчиков на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По-честному мне бы хотелось проехать на танке по Красной площади с украинским флагом. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А площадь – это символ", – подчеркнул главнокомандующий.

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Залужный также обратился к украинцам и призвал их доверять Вооруженным силам своей страны. Он поручился за своих коллег, которые вкладывают "всю душу и сердце" в защиту украинской земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября под обстрел врага на Донбассе попали украинские журналисты.