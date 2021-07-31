Глава 'Русской общины Севастополя' назвала оккупантов 'пришлой ратью': как поменялись ее взгляды. Видео

В 2014 году жительница временно оккупированного Россией курортного Севастополя Татьяна Ермакова радовалась тому, что город захватили россияне. Спустя семь лет, в 2021-м, она выразила недовольство действиями местных "властей".

Женщина возмутилась отношением к горожанам и отсутствием работы. Показательный ролик на своей странице в Facebook опубликовал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц") (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это какой-то кошмар. Мы им на блюдечке отдали Крым и Севастополь, а теперь нам говорят – вот ваша конура", – сказала Татьяна. Добавим, что женщина является главой "Русской общины Севастополя".

Видео дня

В самом начале оккупации полуострова Ермакова радовалась тому, что Крым и Севастополь "вернулись в родную гавань", а населенный пункт получил статус "города русской славы".

Теперь же, по словам женщины, местным жителям нужно заставить "пришлую рать, которая напала на Севастополь" заняться восстановлением заводов и других предприятий, чтобы обеспечить наличие рабочих мест.

"Все молодые – и чем вы занимаетесь все? Ни у кого нет нормальной работы. 7 лет – и нам опять надо как-то выжить", – заявила Ермакова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: