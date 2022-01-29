Глава МВД навестил в Днепре нацгвардейцев, выживших после стрельбы Рябчука: в каком они состоянии

Министр внутренних дел Денис Монастырский прибыл в субботу, 29 января, в областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре, где находятся раненые автоматом солдата-срочника Артемия Рябчука нацгвардейцы. Самым сложным пациентом остается 22-летняя Жанна Шарова, которой преступник пулей в упор прострелил позвоночник и область кишечника.

Как указали в пресс-службе МВД, врачи в беседе с Монастырским отметили положительную динамику в состоянии девушки. Накануне она пришла в себя после многочасовой операции, но ее дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

Жанне еще предстоит непростая операция. Большую помощь в ее спасении, а также ее товарищей, оказали неравнодушные днепряне, откликнувшиеся на призыв врачей о сдаче донорской крови.

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Второй пострадавший в стрельбе Игорь Семенченко получил ранение в живот, после чего пуля осталась в организме. Медики извлекли свинец, говорят, что состояние парня тяжелое, но динамика процессов позволяет делать им осторожные оптимистичные прогнозы.

Еще трое пациентов, в чьих палатах побывал Монастырский, Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула.Врачи указали, что военные находятся в тяжелом состоянии, но будут идти на поправку. Все они находятся в сознании и узнают родных.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в субботу состоялось траурное прощание с пятью жертвами Артемия Рябчука, на которое посетил офицерский состав Нацгвардии и простые жители Днепра, ошеломленные трагедией на машиностроительном заводе;