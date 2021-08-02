Глава Минздрава призвал украинцев не пить алкоголь на День Независимости

В Министерстве здравоохранения Украины призвали не употреблять алкоголь во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости 24 августа. Это объяснили необходимостью соблюдения противоэпидемических правил.

С таким призывом 2 августа выступил глава ведомства Виктор Ляшко на форме "Украина 30. Имидж страны". Соответствующая трансляция велась YouTube-канале мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ляшко подчеркнул, что алкоголь сам по себе является злом, а его большое количество не способствует соблюдению прописанных противоэпидемических мер.

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"Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, чуть-чуть с семьей", – сказал глава Минздрава.

Также министр добавил, что воздержаться от посещения мест массового скопления людей следует тем, кто относится к группам риска. Это же касается и граждан с симптомами ОРВИ или коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была обнародована программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Украины.

Таких в стране запланировано 150, в том числе и праздничные парады ВСУ в трех городах – Киеве, Днепре и Одессе.