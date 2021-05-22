Геращенко о скандале вокруг украинского учебника: порносайт заблокировали, негодяев будем искать
Сотрудники киберполиции заблокировали сайт с порнографическим контентом, ссылку на который нашли в учебнике по украинскому языку для 10 класса. Это был новостной ресурс, который взломали хакеры.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что "какие-то подонки, которых еще продолжает искать полиция, решили нанести публичный вред украинскому образованию".
"Мы в МВД не могли спокойно смотреть на это безобразие и с привлечением лучших специалистов киберполиции добились блокирования этого фейкового провокационного web-сайта. Следующим шагом будут поиски, и я надеюсь, нахождение лиц, который задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования", – написал Геращенко.
Напомним, недавно один из учеников обнаружил в учебнике авторства Александра Авраменко ссылку на порносайт. Изначально там размещались новости Новомиргородской ОТГ.
Как удалось выяснить OBOZREVATEL, сайт подвергся кибератаке еще осенью 2019 года, а уже в сентябре 2020-го туда "залили" порнографию. В комитете Рады по вопросам образования и науки подтвердили эту информацию, пообещав уделить больше времени вопросу контроля гиперссылок в школьных учебниках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Осенью 2020 года в еще одном учебнике по украинскому языку и чтению разместили рекламу минеральной воды и кафе.
А в учебнике по истории Украины для учеников 8-х классов, который вскоре может появиться в школах, написали, что "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".
Подобную пропаганду "русского мира" обнаружили и в учебниках по истории Украины для 9-х и 10-х классов: там напечатали карты Украины без оккупированного Россией Крыма.
Между тем в учебнике "Захист Вітчизни" для 10 класса авторы проиллюстрировали информацию о ВСУ фотографией с российскими военными.