Геращенко о скандале вокруг украинского учебника: порносайт заблокировали, негодяев будем искать

Сотрудники киберполиции заблокировали сайт с порнографическим контентом, ссылку на который нашли в учебнике по украинскому языку для 10 класса. Это был новостной ресурс, который взломали хакеры.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что "какие-то подонки, которых еще продолжает искать полиция, решили нанести публичный вред украинскому образованию".

"Мы в МВД не могли спокойно смотреть на это безобразие и с привлечением лучших специалистов киберполиции добились блокирования этого фейкового провокационного web-сайта. Следующим шагом будут поиски, и я надеюсь, нахождение лиц, который задумали и реализовали эту дерзкую провокацию против украинского образования", – написал Геращенко.

Напомним, недавно один из учеников обнаружил в учебнике авторства Александра Авраменко ссылку на порносайт. Изначально там размещались новости Новомиргородской ОТГ.

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, сайт подвергся кибератаке еще осенью 2019 года, а уже в сентябре 2020-го туда "залили" порнографию. В комитете Рады по вопросам образования и науки подтвердили эту информацию, пообещав уделить больше времени вопросу контроля гиперссылок в школьных учебниках.

Как сообщал OBOZREVATEL: