Где в квартире никогда нельзя использовать увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха является незаменимым устройством во время отопительного сезона. Он убережет вас от сухости кожи, заложенности носовых пазух и других неприятных симптомов, возникающих из-за пересушенной атмосферы в доме. Но чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами гаджета, нужно знать, где правильно ставить увлажнитель.

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Издание CNet проанализировало способы использования портативных моделей, которые можно перемещать по всему дому. Результатом стал список из шести мест, где увлажнитель ставить нельзя, и несколько рекомендаций, где его размещать следует.

На полу или ковре

Если вы приобрели увлажнитель, рассеивающий холодную воду, то он по инструкции должен стоять на определенном возвышении, чтобы капли лучше смешивались с воздухом. В противном случае жидкость просто осядет на полу, что может привести к пятнам и развитию плесени. Впрочем, увлажнители с теплым туманом тоже лучше ставить на какую-нибудь подставку. В крайнем случае подложите под устройство поднос или полотенце, чтобы собирать воду, которая из него накапает.

Около декора или деревянной мебели

Чем ближе к увлажнителю, тем выше концентрация воды в воздухе, что может повредить нежные предметы декора, как фотографии, картины или глиняные изделия. Деревянная мебель от высокой влажности может разбухать и деформироваться, поэтому устройство для нее будет плохим соседом.

Рядом с электрическими розетками или проводами

Как бы хорошо ни были защищены ваши электроприборы и проводка, все равно лучше не рисковать.

Вблизи любых гаджетов

Бытовая техника и домашняя электроника не рассчитаны на использование в условиях высокой влажности. Потому туман с увлажнителя может их серьезно повредить. Размещайте их так, чтобы между устройствами было достаточное расстояние.

У приборов отопления

В зависимости от модели вашего увлажнителя размещение его рядом с источником тепла потенциально может привести к созданию чрезмерного количества тумана. И вместо приятной атмосферы в доме вы получите настоящую сырость.

В пределах досягаемости маленьких детей или домашних животных

Возможно, этот совет покажется несколько очевидным, но его никогда не лишним будет повторить. Дети и животные могут повредить прибор и травмироваться сами. Особенно когда речь идет об увлажнителе, который нагревает воду. Поэтому если вам нужен генератор влаги в детскую комнату, остановите свой выбор на холодном тумане – так будет значительно безопаснее.

Где устанавливать увлажнитель лучше всего

В спальне идеальным местом станет точка в 1-2 метрах от кровати. Так устройство будет достаточно близко к вам, а концентрация водяных паров в воздухе окажется оптимальной. Увлажнитель следует размещать на сухой плоской поверхности, например, на тумбочке, комоде или письменном столе. Но не забывайте о влаге, которая с него стекает.

В гостиной выбирайте место, поближе к центру. В таком случае влага распределится по помещению равномерно.

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