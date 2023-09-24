Где в квартире ни в коем случае нельзя хоронить деньги: эти места воры проверяют в первую очередь

Каждый человек пытается обезопасить себя и дом от нападения воров. Поэтому придумывает интересные места, в которых можно спрятать деньги или драгоценности.

Однако опытные грабители уже знают самые популярные тайники, которые проверяют в первую очередь и часто не ошибаются. OBOZREVATEL поможет избежать этого.

Конечно самое безопасное место, где нужно хранить большие суммы денег – это банк или специальный сейф, который имеет надежный пароль и функцию сигнализации. Но дома все равно есть сбережения, которые могут попасть к недобросовестным людям. Поэтому не стоит выбирать очевидные места для тайника.

Видео дня

Книжная полка

Люди обычно выбирают книги, чтобы спрятать деньги между страницами, но грабители в первую очередь заглянут туда и быстро найдут все, что им нужно.

Холодильник

На первый взгляд это необычное место, о котором даже не подумают воры, но это не так. Большинство людей прячут деньги именно в холодильнике или морозилке, используя чистую тару от какого-нибудь продукта, чтобы обмануть грабителя.

Матрац

Это, пожалуй, самое распространенное место, где можно спрятать сбережения. Но такой не надежный тайник сразу бросается в глаза ворам.

Корзина для белья

Не стоит использовать корзину для белья для того, чтобы спрятать ценные вещи. Воры быстро его перевернут, образуя беспорядок, и заберут все, что там есть.

Шкаф

Также люди часто прячут деньги под одеждой, но это не запутает грабителя, а только привлечет порыться в ваших вещах.

Ранее OBOZREVATEL публиковал три совета, которые помогут оградить свой дом от грабителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.