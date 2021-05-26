Где-то на границе с войной: Вятрович посетил частично оккупированное Зайцево

Бывший директор Украинского музея Нацпамяти и экс-депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, находясь в рабочей поездке по Донбассу, опубликовал фото, демонстрирующее контраст мирного и военного времени. Комментаторы заметили, что на снимке изображено смт Зайцево Донецкой области, частично оккупированное российскими войсками с 2014 года.

Свое фото Вятрович опубликовал на странице в Facebook. Историк отметил, что война на Донбассе продолжается уже не семь лет, а значительно дольше.

"Продолжается многовековая война между Русью и Ордой. Сейчас ее называют гибридной, хотя такой она стала еще тогда, когда Орда присвоила себе историю и название Руси", – пояснил историк.

Традиционно заявленное мнение Вятровича разделило участников комментирования на два лагеря: одни считают, что Российская Федерация заслуживает звания Орды, другие убеждены, что экс-нардеп заметно преувеличивает.

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