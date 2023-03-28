Где спрятать деньги в доме: 10 вариантов, о которых никто не догадается

Беспокоиться из-за своих денег и ценностей – нормально и естественно. Главное, чтобы мысли о том, хорошо ли вы спрятали их в своем доме, не вытеснили все остальные.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о десятке мест в доме, где можно устроить надежный тайник. Там можно разместить как нечто ценное, так и вещи, имеющие для вас очень большое личное значение, и которые вы хотели бы скрыть от чужих глаз.

Сливной бачок унитаза

Просто прятать что-то в пакете в бачке не стоит – такой "тайник" давно считается одним из самых ненадежных. Лучше использовать поплавок, который управляет процессом набора воды в бачок. Наполнять его сокровищами будет непросто, ведь его отверстие достаточно узкое, возможно, даже придется разрезать поплавок и склеивать его заново. Но возиться с ним кто-нибудь другой станет едва ли. Минус – так "плавучий сейф" можно повредить и что-то тяжелое в нем не спрячешь.

Розетки

Под пластиковыми накладками на розетках есть немного места, чтобы туда можно было поместить несколько купюр или еще какие-то мелкие вещи. Лучше всего их при этом обернуть в некий изолирующий материал. К примеру, в резиновую перчатку.

Фальш-розетка

Также под источник питания можно замаскировать маленький домашний сейф. Разместить его можно рядом с рабочими розетками и даже на виду. Просто прикройте накладкой отверстие в стене, куда можно сложить что-нибудь ценное. Вы даже сможете втыкать в фальш-розетку какой-нибудь ненужный электроприбор, чтобы она выглядела еще менее подозрительно.

Мебель

Про тайник в гарнитуре из мягких стульев когда-то написали целый роман. Так что этот трюк до сих пор работает. Только прятать ценности нужно не сразу под обивкой, а глубоко в наполнителе. Воры часто срывают покрытие мебели, но почти никогда не обыскивают ее на всю глубину. Главное не забыть, в каком самом месте дивана вы сделали тот самый надрез. Также можно воспользоваться окантовкой в торце стола, под которой можно вырезать небольшое отверстие для тайника.

Фальш-труба

Этот трюк похож на хитрость с фальшивой розеткой, только на этот раз тайником может служить водопроводная труба. Приделайте ее рядом с функциональными трубами в своем доме и постарайтесь сделать так, чтобы снаружи она ничем не отличалась. Только позаботьтесь, чтобы такой "сейф" можно было легко снять самостоятельно.

Холодильник

Резиновый уплотнитель на дверце холодильника скрывает под собой также магниты, на которых они держатся. Если достать несколько штук, функциональность устройства не нарушится, а вы получите немного свободного места для заначки. Просто подрежьте уплотнитель ножом и извлеките один или несколько магнитов.

Карниз

Обычно карнизы, на которых висят шторы, полые и легко снимаются. Чем не идея для тайника. Но из всех перечисленных вариантов этот, пожалуй, наименее надежный.

Кактус

Если вам не жалко живое растение, вы можете сделать из кактуса неплохой "сейф". Достаньте его из горшка и вырежьте сердцевину растения. Постарайтесь оставить ему хотя бы несколько корешков. Готово. Вряд ли кто полезет искать ваши секреты под такой колючей защитой.

Еда

Это вариант временный, впрочем, более или менее надежный. Если погрузить пакет с ценностями в борщ, блюдо станет неплохим тайником. Причем чем борщ гуще, тем труднее в нем будет найти заначку. Также можно закатать что-нибудь ценное в банку с консервированными помидорами или огурцами. Только заполнять ее придется плотно. И еще и не забыть, в какой именно банке у вас "сейф".

Подвесной или натяжной потолок

За подвесным или натяжным потолком всегда есть немного пространства. И им можно воспользоваться как сейфом. Вот только прятать вещи надо осторожно, чтобы они своим весом не продавили покрытие и не выдали место тайника. Доступ в таком случае лучше всего организовать через осветительные приборы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как защитить свою квартиру от воров.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.