Где сможет приземлиться самолет? Необычная головоломка с табло аэропорта заставит поразмыслить

Чтобы успешно справляться с большим количеством обязанностей современного человека нужно обладать развитыми навыками менеджмента. А насколько хорошо вы в этом разбираетесь? Головоломка поможет определить.

Задача, которую публикует OBOZ.UA достаточно нетипична. Все, что имеет игрок, это изображение табло отправлений условного аэропорта, информация, что посадка на борт начинается за 40 минут до вылета, а через 10 минут самолет отправляется от гейта, чтобы успеть вырулить на взлетную полосу. А также информация, что борт из Берлина прилетает в 10:50 (это не отражено в таблице), на парковку ему нужно 5 минут, а на высадку пассажиров – 20 минут.

Опираясь только на эти данные, рассчитайте, куда нужно приземлиться самолету из Берлина, чтобы его пассажиры успели высадиться через один из четырех выходов. При этом график вылетов не должен сбиться.

Итак, проведите нужные расчеты и выберите правильный по вашему мнение выход:

выход 1;

выход 2;

выход 3;

выход 4.

Правильный ответ ищите дальше.

Итак, чтобы не нарушить график вылетов, борт из Берлина должен припарковаться у выхода 2. От этого гейта в 11:00 должен вылететь рейс в Нью-Йорк. А следующим здесь начнет принимать пассажиров борт в Сиднее – произойдет это в 11:25. Таким образом, выход 2 будет свободен в период с 10:50 до 11:25 и успеет за это время принять пассажиров из Берлина.

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