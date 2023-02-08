Где прятаться при землетрясении: названо самое опасное место в квартире

По планете пронеслась серия мощных землетрясений. Масштабы разрушений и потерь катастрофические, по состоянию на утро 8 февраля число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции и Сирии возросло до более 7800 человек.

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Подземные толчки также были зафиксированы на Тайване, Аляске, в Турции, Израиле и Аргентине. Землетрясения – непредсказуемые природные явления, поэтому издание Sante Plus рассказало, куда лучше прятаться в квартире, если катаклизм застал вас врасплох.

Где спрятаться во время землетрясения

Землетрясение происходит неожиданно, важна каждая секунда, поэтому нужно действовать мгновенно. Прежде всего, золотое правило, по мнению специалистов, заключается в отсутствии паники. Вы должны по возможности сохранять спокойствие.

Если вы дома, безопаснее всего стоять у крепкой стены или колонны. Если у вас не хватает времени, эксперты рекомендуют спрятаться под столом или под дверной рамой. Таким образом вы вряд ли пострадаете от кусков штукатурки или бетона.

Каких мест следует категорически избегать

Следует избегать самых опасных мест в доме. Держитесь подальше от окон, зеркал и других стеклянных предметов, которые могут ранить при падении. По мнению экспертов по выживанию, самое опасное место – это кухня. На кухне обычно хранится много травматических предметов, включая посуду, которая может упасть от первых толчков и серьезно ранить вас при сильном землетрясении.

Землетрясение обычно длится всего несколько секунд, но в зависимости от интенсивности подземных толчков это время может показаться вам бесконечным.

Что делать после прекращения подземных толчков

Сразу после землетрясения немедленно проверьте газовую установку. Не включайте свет, прежде чем убедитесь, что в доме нет утечки газа. Опасное землетрясение может привести к перебоям с электроэнергией или газом.

Специалисты также настаивают на том, чтобы под рукой были некоторые вещи: аптечка на случай травмы, обычная вода, нескоропортящиеся продукты (например, консервы) и фонарик.

Каковы последствия землетрясения

Прямые последствия некоторых землетрясений включают структурные повреждения зданий, пожары, повреждения мостов и автомагистралей, провал склонов или даже возможное цунами в соответствующих регионах. Эти типы воздействий в значительной степени зависят от места землетрясения и способности инфраструктуры противостоять толчкам.

Сколько длится землетрясение

Большинство землетрясений длятся всего несколько секунд. Но имейте в виду, что чем сильнее землетрясение, тем дольше оно может продолжаться. Землетрясения магнитудой 5-6 баллов часто длятся до 30 секунд. Большие землетрясения могут вызвать более длительные толчки до нескольких минут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о последствиях мощного землетрясения в Турции и Сирии.

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