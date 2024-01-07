Где повторно использовать баночки из-под свечей: оригинальная идея

Когда-то, до войны и блекаутов, свечи были не более чем атмосферным атрибутом. Сейчас они стали необходимостью: помня о прошлогодней ситуации с отключениями света, многие сделали стратегический запас.

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Во время зимних праздников свечи создавали атмосферу уюта и семейного тепла. После ароматических свечей остаются баночки, которые обычно выбрасывают. Однако эксперты House Digest советуют попробовать интересный лайфхак.

Как удалить остатки воска

Самый простой способ удалить остатки воска – поместить банку со свечой в морозилку на ночь. Холодная среда заморозит воск. Затвердевший материал будет легко соскребти столовым ножом. Однако этот способ подходит для банок, не имеющих приклеенного гнета.

В противном случае следует залить в банку кипяток и оставить на несколько часов. Не наполняйте банку до краев, ведь должно остаться пространство, чтобы расплавленный воск выплыл на поверхность. Не выливайте воск в раковину, поскольку он затвердеет и укупорит дренажные трубы. Эксперты также советуют поставить банки в духовку или воспользоваться пароваркой, чтобы избавиться от воска. Когда воск отойдет, используйте жидкость для снятия лака с ацетоном, чтобы удалить наклейки из стеклянного предмета декора.

Лайфхак с баночками

Баночки без крышек можно использовать в качестве емкостей для хранения кисточек для макияжа и аксессуаров для волос. Добавьте в баночку разноцветные бусины и камни, чтобы она выглядела более эффектно.

Для другого лайфхака вам понадобится дрель, молоток, перфоратор для гвоздей и деревянная доска. Наденьте защитные очки и положите крышку на деревянную доску так, чтобы внутренняя часть была направлена вниз. Поместите перфоратор внутрь крышки и забейте его молотком, чтобы создать "яблочко" для дрели. Заметьте, что вы можете пропустить этот шаг и воспользоваться маркером, чтобы пометить середину крышки, если вы уверены в работе со сверлом. Получив нужное отверстие, с помощью винтов добавьте ручки к крышке. Емкость можно использовать для хранения ватных дисков, декоративного мыла и других косметических средств.

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