Где нельзя ставить микроволновку: быстро выйдет из строя

Микроволновка давно стала привычным и необходимым девайсом на кухне. Компактная и многофункциональная, она помогает быстро разогреть и приготовить блюда.

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Даже на самой маленькой кухне найдется место для микроволновки. Часто ее ставят в холодильник. Но, по словам экспертов, так поступать ни в коем случае нельзя. Где не нужно ставить микроволновку, чтобы не сломалась – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пространство на холодильнике обычно пустует – так почему бы не поставить туда микроволновку? Но немногие знают, что так можно существенно сократить срок ее службы. На холодильник микроволновку ставить категорически не рекомендуют.

Все дело в том, что между микроволновкой и потолком должно быть достаточное расстояние. Допустимый минимум – 20 см. Пренебрегать этим советом не нужно, ведь это базовое правило по техники безопасности. Прибору требуется достаточная вентиляция. Естественно, старые "хрущевки", "панельки", да и большинство жилого фонда не имеют слишком высоких стен, поэтому высота между полом и потолком не достигает трех метров.

Хотя это не единственная причина. Холодильники подвержены вибрациям во время активной фазы работы. Они отрицательно влияют на микроволновые печи. Фактически это уменьшает эксплуатационные возможности внутренних компонентов.

Если вы часто будете разогревать или готовить пищу в микроволновке, стоящей на холодильнике, это может привести к нагреву стенок. Есть вероятность, что компрессор быстро выйдет из строя.

Кстати, в истории изобретения микроволновки есть много интересных нюансов. Изобрели ее совершенно случайно, а произошло это, в частности, благодаря завершению Второй мировой войны. Об открытии целенаправленного инженера, которому удалось совершить революцию на кухне – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть микроволновку от загрязнений различной сложности.

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